شعبان عبد الرحيم ليس الأول.. 5 مطربين أحيوا حفلاتهم الغنائية على كرسي متحرك

5 - ميادة الحناوي

تعرضت الفنانة الشهيرة ميادة الحناوي، أثناء تأديتها أغنيتها “أنا بعشقك أنا”، للسقوط بشكل مفاجئ على المسرح ، مما دفع عدد كبير من الأشخاص حولها لأجل المساعدة وتقديم الإسعافات الأولية.

وعقب استفاقة الفنانة من الإغماءة في مهرجان صفاقس الدولي، جنوبي تونس، قالت إنها تعبت من جراء ارتفاع درجة الحرارة.





وأضافت ميادة وهي تحادث الجمهور، أن هذا الأمر حصل لأول مرة في حياتها، إذ لم يسبق أن سقطت على المسرح.





وطلبت ميادة من الجمهور أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي، وهو ما لقي قبولا وإعجاب كبير من الجمهور، وبدأ فى تشجيعها لاستكمال الحفل.