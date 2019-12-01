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شعبان عبد الرحيم ليس الأول.. 5 مطربين أحيوا حفلاتهم الغنائية على كرسي متحرك

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:47 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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ظهر المطرب المصري الشعبي شعبان عبد الرحيم، فى حفل غنائي بالسعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض" الذي تنظمه هيئة الترفيه السعودية، جالساً على كرسي متحرك، مما أثار تساؤلات كثيرة من الجمهور حول حالته الصحية.

يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز مطربين أحيوا حفلاتهم الغنائية على كرسي متحرك :

1- محمد منير
أحيا النجم محمد منير حفلا غنائياً ضخما بمدينة الشروق، وغني فيه وهو جالساً على كرسي متحرك، وقليل ماكان ينهض من عليه لتوجيه التحية للجمهور ثم يعود مرة أخري ليستكمل الغناء، ولم تكن هذه أول مرة يغني فيها "الكينج" وهو جالسا على كرسي متحرك، ففي حفل افتتاح الدورة الـ 28 من مهرجان الموسيقي العربية، أعلنت مقدمة الحفل إصابة منير بانزلاق غضروفي، ودخل مسرح الحفل متكئا على عضوين من أعضاء فرقته.

2- أحلام
فى ديسمبر عام ٢٠١٥، أحيت المطربة الإماراتية أحلام، حفلاً غنائياً كبيراً فى الكويت، وجاءت إلى الحفل على كرسي متحرك بسبب كسر قدمها، ورغم كسر قدمها إلا أنها أصرت على حضور الحفل وأمسكت بعكاز لتتمكن من تقديم فقرتها الغنائية، مما أثارت إعجاب الكثير من الجمهور على حضورها رغم مرضها.

3- أحمد عدوية
تعرض النجم الشعبي أحمد عدوية إلى حادث خطير بالكويت فى فترة الثمانينيات، جعله يدخل فى غيبوبة، ونجا منها بمعجزة، ولكن نتيجة الحادثة أصيب بشلل فى جزء من جسده، اضطره أن يغيب عن الحياة الفنية لفترة، ثم عاد مرة ثانية، وكان يغني فى حفلاته جالسا على كرسي متحرك.

4- جورج وسوف
 أحيا الفنان جورج حفله بالقاهرة في فرع الساقية الجديد بالبروج في مدينة الشروق.

وظهر جورج وسوف على كرسي متحرك، وأحاط به عدد كبير من المساعدين، حتى وصل إلى السيارة التى خصصتها له إدارة الساقية.

واستقباله في المطار عدد كبير من جمهوره وعشاقه بمصر، الذين رفعوا صوره ولافتات الترحيب به، وغنوا له وهتفوا:" نورت مصر" .

5 - ميادة الحناوي
 تعرضت الفنانة الشهيرة ميادة الحناوي، أثناء تأديتها أغنيتها “أنا بعشقك أنا”، للسقوط  بشكل مفاجئ على المسرح ، مما دفع  عدد كبير من الأشخاص حولها لأجل المساعدة وتقديم الإسعافات الأولية.

وعقب استفاقة الفنانة من الإغماءة في مهرجان صفاقس الدولي، جنوبي تونس، قالت إنها تعبت من جراء ارتفاع درجة الحرارة.

وأضافت ميادة وهي تحادث الجمهور، أن هذا الأمر حصل لأول مرة في حياتها، إذ لم يسبق أن سقطت على المسرح.

وطلبت ميادة من الجمهور أن تكمل حفلها وهي جالسة على الكرسي، وهو ما لقي قبولا وإعجاب كبير من الجمهور، وبدأ فى تشجيعها لاستكمال الحفل.



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