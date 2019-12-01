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اليوم.. الكنيسة تحتفل بالتذكار الشهري للقديسة مريم العذراء

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 07:43 ص
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ظهور السيدة العذراء
ظهور السيدة العذراء
حازم رفعت
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تُعيِّد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بالتذكار الشهر لوالدة الإله القديسة الطاهرة العذراء مريم.

وبحسب كتاب التاريخ الكنسي ( السنكسار)، خصصت الكنيسة القبطية أكرامًا للسيدة العذراء مريم كوالدة للسيد المسيح، يومًا فى الشهر للإحتفال بها وهو يوم 21 من كل شهر قبطي.

والقديسة العذراء في الديانة المسيحية هي القديسة الوحيدة التي تنفرد عن كل القديسين، بالإحتفال بها، أكثر من مرة على مدار العام، كوالدة السيد المسيح، بحسب العقيدة المسيحية.

والقديسة العذراء لها أعياد أخرى خاصة طوال السنة القبطية، وهي تذكار دخول السيدة البتول العذراء مريم، إلى الهيكل، وهي ابنة ثلاث سنين من عمرها، لأنها كانت نذرا لله من قبل والديها.

وعيد ميلادها، وبحسب العقيدة القبطية، جاء منها السيد المسيح، الذى صار خلاص لجنس البشر. 

كما تحيي الكنيسة لها تذكار، المعجزة التى قامت بها، السيدة العذراء مريم، في حل أسر القديس متياس الرسول، ومن معه بحل الحديد، الذي قيدوا به، وبناء أول كنيسة علي اسمها، وذلك أنه لما بشر الرسولان بولس وبرنابا بين الأمم، آمن كثيرون منهم بمدينة فيلبي وبنوا فيها الكنيسة بإسمها تحت إسم كنيسة السيدة العذراء مريم، "حالة الحديد". 

وتحيي الكنيسة أيضا تذكار تجلي العذراء علي قباب كنيستها في الزيتون والذي حدث في عام 1684 للشهداء الموافق الثلاثاء الثاني من أبريل عام 1968، لميلاد المسيح، فى عهد البابا كيرلس السادس المائة والسادس عشر من باباوات الإسكندرية، بدأت تظهر، فى مناظر روحانية ونورانية، على قباب الكنيسة المدشنة باسمها فى حدائق الزيتون من ضواحي مدينة القاهرة.
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الكلمات المفتاحية

المسيح الكنيسة القبطية العذراء مريم التذكار الشهرى للعذراء

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