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ريال مدريد يغري آرسنال للتخلي عن نجم الفريق

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:27 ص
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ارسنال
ارسنال
حسام مجدي
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يحاول نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع واحد من نجوم نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


ريال مدريد يستهدف ضم أوباميانج

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال خلال فترة انتقالات يناير القادمة.


ريال مدريد يحاول إغراء آرسنال لبيع أوباميانج

وكشفت التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد ينوي تقديم مبلغ مالي ضخم يصل إلى 70 مليون يورو بالإضافة إلى الكولومبي خاميس رودريجيز إلى نادي أرسنال للموافقة على بيع أوباميانج في يناير القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.


آرسنال يستهدف ضم رودريجيز

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي أرسنال يرغب بالفعل في التعاقد مع خاميس رودريجيز في يناير القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق وكان قد رصد مبلغ 30 مليون يورو لضم اللاعب.


مشاركات أوباميانج مع نادي آرسنال هذا الموسم

وقد شارك بير إيمريك أوباميانج في 20 مباراة حتى الإن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف ولم يصنع أي أهداف.


ترتيب نادي آرسنال في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي أرسنال في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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ريال مدريد انتقالات يناير ارسنال اخبار ريال مدريد

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