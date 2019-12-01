ريال مدريد يغري آرسنال للتخلي عن نجم الفريق

يحاول نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع واحد من نجوم نادي أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.







ريال مدريد يستهدف ضم أوباميانج



وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الجابوني بير إيمريك أوباميانج مهاجم نادي أرسنال خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





ريال مدريد يحاول إغراء آرسنال لبيع أوباميانج



وكشفت التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد ينوي تقديم مبلغ مالي ضخم يصل إلى 70 مليون يورو بالإضافة إلى الكولومبي خاميس رودريجيز إلى نادي أرسنال للموافقة على بيع أوباميانج في يناير القادمة لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.





آرسنال يستهدف ضم رودريجيز



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي أرسنال يرغب بالفعل في التعاقد مع خاميس رودريجيز في يناير القادم لتدعيم مركز الوسط في الفريق وكان قد رصد مبلغ 30 مليون يورو لضم اللاعب.





مشاركات أوباميانج مع نادي آرسنال هذا الموسم



وقد شارك بير إيمريك أوباميانج في 20 مباراة حتى الإن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف ولم يصنع أي أهداف.