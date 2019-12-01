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عاجل.. قائمة بأسماء الفائزين بجائزة فؤاد نجم لشعر العامية 2019

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
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أعلن القائمون على جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية أسماء الفائزين بها لعام 2019,

وقال الشاعر زين العابدين فؤاد رئيس لجنة تحكيم أمناء الجائزة إن اللجنة كانت سعيدة فى بداية تلقى الأعمال لأنها ستجتمع على تجارب إبداعية مميزة.

قائمة الفائزين
أحمد الطحان عن ديوانه "الضريبة 40%"

مصطفى أبو مسلم عن ديوان "ملاذ أخير لوحش مفترس"

حسام إبراهيم عن ديوانه "سجن أس 4

"الباشا عبد الباسط عن ديوانه "حتى يستوى البحران"

مينا ثابت عن ديوانه "ما وراء الكنيسة"

جورج راتب عن ديوان "اتجاه حلوان"

ربيع حامد عن ديوان "آخر سؤال للخضر"

وائل فتحى عن ديوان "العادى ثائرا وشهيدا"

أحمد الجميلى عن ديوان "لايق دعا الحلاج عليك"

مصطفى ناصر عن ديوانه "تفاصيل سرية جدًا"


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