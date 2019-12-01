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صدمة قوية لبرشلونة بشأن بديل سواريز

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:17 ص
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سواريز
سواريز
حسام مجدي
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تلقى نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت 30 صدمة قوية بشأن المهاجم الذي يستهدف ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


برشلونة يستهدف ضم مارتينيز

وكان نادي برشلونة الإسباني قد أظهر رغبة كبيرة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.


سبب رغبة برشلونة في ضم مارتينيز

وذكرت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع مارتينيز في يناير القادم ليكون البديل المناسب للأوروجواني لويس سواريز مهاجم الفريق.


موقف إنتر ميلان من رغبة برشلونة في التعاقد مع مارتينيز

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية أن نادي إنتر ميلان يرفض نهائيا رحيل لوتارو مارتينيز عن صفوف الفريق.


حيله من نادي إنتر ميلان للحفاظ على لوتارو

وكشفت التقارير الصحفية عن صدمة لنادي برشلونة وهي وجود شرط جزائي ضخم في عقد لوتارو مارتينيز مع نادي برشلونة يصل إلى 111 مليون يورو ليعجز أي نادي عن خطفه.


كما أشارت التقارير إلى أن نادي إنتر ميلان يخطط إلى رفع راتب مارتينيز مع الفريق الفترة القادمة ليصل إلى 3.5 مليون يورو لإقناعه بالبقاء ولكن وكيله يطلب رفع الراتب إلى 5 مليون ليبقى اللاعب.


مشاركات لوتارو مارتينيز مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم

وقد شارك لوتارو مارتينيز في 18 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 11 هدف وصنع هدف وحيد.
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الكلمات المفتاحية

سواريز برشلونة الدوري الاسباني

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