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اليوم.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية في البحر الأحمر

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 05:26 ص
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مبادرة الرئيس لصحة المرأة
مبادرة الرئيس لصحة المرأة
محمد طه
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تنطلق اليوم الأحد، فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية؛ بوحدات الرعاية الأساسية، والمستشفيات بجميع مدن البحر الأحمر.
 
وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي، والتقييم والعلاج من خلال مراكز الأورام بالجمهورية؛ ويتم تقديم خدمات التوعية الصحية للإناث وللسيدات من سن 18 عام فما فوق، وكذلك التوعية عن الفحص الذاتي للثدي، ويتم الكشف عن الأمراض غير السارية، وإجراء تحليل السكر وقياس الضغط وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم. 

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن ذلك سوف يتم من خلال أطقم طبية مدربة ويستمر العمل بالمبادرة يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا، ما عدا أيام الجمع والعطلات الرسمية، ويتم الكشف للإناث وللسيدات ببطاقة الرقم القومي فقط. 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم تقديم الخدمة في 17 منفذ بالأماكن التالية:
في مدينة الغردقة "مستشفى الغردقة العام، مستشفى حميات الغردقة، وحدة الميناء الصحية، وحدة الأحياء الصحية، المركز الحضرى" 

وفي مدينة رأس غارب: "مستشفى رأس غارب المركزى، رعاية طفل رأس غارب، وحدة الأمل الصحية"، وفى مدينة سفاجا مستشفى "سفاجا المركزي، رعاية طفل سفاجا، الوحدة الصحية بأم الحويطات"

وفي مدينة القصير: "مستشفى القصير المركزى، رعاية طفل القصير، وحدة الأمل الصحية"، ومدينة مرسى علم "مركز طب أسرة مرسى علم"، ومدينتى الشلاتين وحلايب: "مستشفى الشلاتين المركزي الوحدة الصحية بحلايب".
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الكلمات المفتاحية

مبادرة صحة المرأة السيسي الرئيس

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