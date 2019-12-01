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البابا يعزي مطران البحيرة في وفاة القس سمعان شنودة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 08:03 ص
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القس سمعان شنودة
القس سمعان شنودة
حازم رفعت
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نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، السبت، عن وفاة القس سمعان شنودة، كاهن كنيسة الملاك والقديس الأنبا أبرآم بقرية كوم أمبو، التابعة لإيبارشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، ووكيل كلية القديس أثناسيوس الإكليريكية ومعهدي الألحان والكتاب بدمنهور، عن عمر تجاوز الـ ٥٣ سنة، بعد خدمة كهنوتية جاوزت الـ ١٦ سنة.

ولد القس الراحل في مدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة يوم ١ يوليو ١٩٦٦، وحصل على دبلوم المعاهد الصحية عام ١٩٨٧. سيم كاهنًا يوم ٨ أغسطس ٢٠٠٣.

حضر جثمان الأب المتنيح القداس الإلهي اليوم بكنيسته، وصليت بعدها صلوات التجنيز في الحادية عشرة صباحًا، بمشاركة نيافة الأنبا باخوميوس مطران الإيبارشية.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا باخوميوس ومجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الموقر القس سمعان شنودة، كاهن كنيسة الملاك والأنبا أبرآم بقرية كوم أمبو، كما يلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.
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الكلمات المفتاحية

وكالة أنباء شينخوا كهنة الايبارشية القداس الإلهى أبطال إيلات

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