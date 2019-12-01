شعبان عبد الرحيم يكشف سبب غنائه بموسم الرياض على كرسي متحرك (فيديو)









وأشار إلى أنه قال لمنظمي الحفل إنه مريض لكنهم إصروا على أن يكون من ضمن المطربين التي تشارك في حفلات موسم الرياض.





سبب ظهوره على كرسي متحرك

وأضاف شعبان عبد الرحيم، في مداخلة هاتفية مع الأعلامي وائل الأبراشي، في برنامجه "كل يوم" المذاع عبر فضائيه شاشة onE، أن اقبال الحفل كبير وتاريخي، واعرب عن سعادته بمشاركة في الحفل الكبير.



وأحيا الحفل المطرب شعبان عبد الرحيم وهو علي كرسي متحرك وذلك بسبب تعرضه في كسر في قدمه خلال الأيام الماضية، وقدم شعبان مجموعه من أغانيه المميزة وسط حضور من جمهورو ومحبيه والشخصيات العامة.



ويذكر أن أخر ماقدمه المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم اغنيه بعنوان" الشعب المصري وجيشه أيد واحدة" و "اللي معاه ربنا".









قدم الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، حفل غنائي كبير ضمن موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وظهر وهو يغني بكرسي متحرك.وكشف الفنان شعبان عبد الرحيم، أن سبب غنائه بحفل موسم الرياض، بكرسي متحرك يعود لإصابته بكسر في ساقه.