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تعرف على عدد مشاهدات أغنية ابنة عامر منيب الجديدة (فيديو)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:42 ص
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بوابة الفجر
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حققت أغنية "عامل إيه في حياتك"، للمطربة الشابة مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، أكثرمن 2,643,280 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 27 نوفمبر الماضي.

وعلق البعض على الأغنية قائلًا: "أي حد هيجي من طرف عامر منيب هنحبه.. اللي خلف مامتش"، فيما علق آخرون: "روعه بجد أحسن أغنيه سمعتها في 2019 ربنا يرحم والدك". 

وتصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، كما لاقت إعجاب الجمهور.

أغنية "عامل إيه في حياتك" هي أغنية للمطرب الراحل عامر منيب، ولكن أعادت مريم ابنته طرحها وتعديلها، حيث تحولت الأغنية إلى "دويتو" بينها وبين والدها الراحل.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، والتوزيع الموسيقي لأحمد عادل.

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