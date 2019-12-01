اليوم .. "جنايات القاهرة" تتسلم كشف سرية حسابات حسن نافعة



تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.



كانت النيابة قررت حبس حسن نافعة بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.



تتسلم محكمة جنايات جنوب القاهرة؛ المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، كشوف سرية الحسابات والمطلوبة بالجلسة الماضية؛ أثناء نظر قرار التحفظ على أموال الدكتور حسن نافعة.ويواجه الدكتور نافعة اتهامًا بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراض لها ونشر أخبار كاذبة.كما وافقت المحكمة بالحلسة الماضية على طلب دفاع "نافعة" بالإطلاع على مذكرة النيابة؛ ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع عليها.فيما استمعت المحكمة لدفاع المتهم عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.