تعليق ناري لـ أديب بشأن إقبال المصريين على خصمات "الجمعة البيضاء"



وعن نسبة الإقبال على خصومات "الجمعة البيضاء"، عقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "أنا مش بقول الناس معاها فلوس، ومش بقول أن الحالة الاقتصادية عبقرية، ولكن الناس اللي كانت في الشارع مين".



وأشار الإعلامي، إلى أن هناك محلات لم تستطع استقبال الجمهور من زيادة الإقبال، مضيفا: "القوة الشرائية دي جت منين، عمرو يسأل.. إيه ده، أنا مش بحسد".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن تطبيق تخفيض أسعار 4 سلع أساسية ضمن المنظومة التموينية سيبدأ اعتبارا من الغد، معقبا: "عارف أن الأسعار لسة مولعة ولكن لازم نبص على كل حاجة بتحصل، زي ما بنقول المصايب، ويقولوا على الإعلام جلاب المصايب، لازم نقول الأمور الجيدة".