Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعليق ناري لـ أديب بشأن إقبال المصريين على خصمات "الجمعة البيضاء"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:28 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تطبيق تخفيض أسعار 4 سلع أساسية ضمن المنظومة التموينية سيبدأ اعتبارا من الغد، معقبا: "عارف أن الأسعار لسة مولعة ولكن لازم نبص على كل حاجة بتحصل، زي ما بنقول المصايب، ويقولوا على الإعلام جلاب المصايب، لازم نقول الأمور الجيدة".

وعن نسبة الإقبال على خصومات "الجمعة البيضاء"، عقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "أنا مش بقول الناس معاها فلوس، ومش بقول أن الحالة الاقتصادية عبقرية، ولكن الناس اللي كانت في الشارع مين".

وأشار الإعلامي، إلى أن هناك محلات لم تستطع استقبال الجمهور من زيادة الإقبال، مضيفا: "القوة الشرائية دي جت منين، عمرو يسأل.. إيه ده، أنا مش بحسد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب تخفيض أسعار السلع الاساسية الجمعة البيضا اﻻسعار

أخبار تهمك

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 9 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 9 ساعات

ترتيب الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش الأهلي اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شوت الجديد» NOW Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالك TIME

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت YALLA Zamelek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر رابط ماتش TIME SPORT يلا شوت PLUS رابط ماتش الزمالك YallaK

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول قرار من مرتضي منصور بعد الخسارة المُذلة أمام مازيمبي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

رد فعل عنيف من مرتضي منصور عقب خسارة الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: "ليه مش بتوزعوا حبوب منع الحمل على الناس"

عمرو أديب عن ارتفاع أسعار حلوى المولد: "ربنا ماقلش إنها فرض.. اشتروا لحمة"

أديب: حملة مصر الدفيانة "شغالة نار"

عمرو أديب يفتح النار على علاء مبارك: "إنت رد سجون.. ومش هتحكموا تاني"

فيفي عبده: أشارك في مسلسلين.. ومش باخد من إنستجرام ولا مليم

أديب يسخر من ترامب بسبب نادية الإيزيدية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:50 م

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

09:25 م

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

09:30 م

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

02:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status