محمد عبده يحقق أمنية طفلة! (صورة)





التقى الفنان محمد عبده طفلة ت دعى الأميرة مسك، وذلك على هامش احتفالية تتويج نادي الهلال، التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض.





وقالت الفتاة عبر فيديو جمعها بفنان العرب : "تشرفت بشوفة الفنان الكبير محمد عبده"، وأُعجب فنان العرب بأسلوبها في التقديم، ثم سألها عن اسمها فقالت: "الأميرة مسك".





ثم رد محمد عبده: "الله.. فعلًا أنتِ مسك وأحلى من المسك". وقامت الفتاة باستخدام خاصية "الفلتر" خلال تصوير الفيديو.





كما تداول المستخدمون مقطع الفيديو للأميرة مسك، حيث انتقد بعضهم الطفلة وحسدها بعضهم الآخر للقائها الفنان.





وتم تتويج النادي الأهلي بلقب القاري الآسيوي، الذي يشجعه محمد عبده، خلال الحفل، كما تأهل النادي لكأس العالم للأندية.