منها الشتائم والسباب.. تعرف على أعراض الوسواس القهري (فيديو)

قال الدكتور محمد المهدي، استشاري الطب النفسي إن مرض الوسواس القهري أحيانا يبدأ في سن مبكر لدى الأطفال، موضحا أن الطفل من الممكن أن يشتكي لأمه أنه يسمع أصوات في أذنه.



وأضاف "المهدي"، خلال لقاء خاص ببرنامج مساء DMC، المذاع على فضائية DMC، مساء السبت أن الوساس يمكن أن يأتي في صورة سباب وشتائم في الأم والأب أو المقدسات والطفل لا يستطيع تحملها، ويصاب بالحرج من ذكرها.



وتابع: "الوسواس القهري يأتي أيضا في صورة غسل اليد بصورة زائدة في الأطفال أم في الكبار يأتي في صورة أفكار أو أفعال قهرية"، مشيًرا إلى أن هذا المرض النفسي يصعب علاجه.



ولفت إلى مرض الوسواس يمكن علاجه من خلال الدواء حيث يستكمل مادة السيترولين الناقصة في المخ فضلًا عن العلاج السلوكي كلًا حسب الحالة.