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عن أزمة نظام التكليف.. وزيرة الصحة: تدريب الأطباء بأعلى معايير دولية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 01:48 ص
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وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
هدى عبدالرازق
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أخر تفاصيل النقاش بين الوزارة ونقابة الأطباء بشأن ملف نظام التكليف الجديد، موضحة أنهم سيعقدون اجتماع مع النقابة نهاية الأسبوع للمناقشة.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الأطباء الذين سيلتحقون بوزارة الصحة سوف يحصولون على فرصة تعليم مهني بأعلى معايير دولية، لافتة إلى أن أكثر من 60% من الأطباء في السابق كانوا لا يحصلون على تدريب.

وأضافت: "محدش يقول الخدمة وحشة ليه، ده طبيب وعايز يتعلم وإحنا كنا قافلين الحنفية"، مشيرة إلى أنها عقدت مع أطباء وأسرهم لتوضيح مزايا النظام الجديد"، موجهة رسالة إلى نقابة الأطباء: "اطمنوا متقلقوش، مع بعض هنكمل"، مؤكدة أنهم ملتزمون بتدريب 100% من الأطباء، مشددة أنها حريصة على مصلحة المريض والطبيب.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد نظام التكليف الجديد

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