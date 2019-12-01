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ليفربول في الصدارة ومانشستر سيتي وصيفًا.. تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:16 ص
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ليفربول ومانشستر سيتي
ليفربول ومانشستر سيتي
علاء خليف
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حافظ فريق ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما تغلب على ضيفه فريق برايتون بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت 29 نوفمبر الجاري على ستاد "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة البريميرليج بالموسم الحالي 2019 – 2020.


ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في مباراة وحيدة، ولم يتذوق طعم الهزيمة حتي الآن، وسجل لاعبوه 32 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 12 هدفًا، ويتفوق على منافسه التقليدي مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني بـ 29 نقطة.


مواعيد باقي مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي:

تستكمل مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي اليوم الأحد الأحد بإقامة 4 مباريات قوية، حيث يحل فريق آرسنال ضيفا ثقيلا على فريق نوريتش سيتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، ويلتقي في نفس الموعد فريق وولفر هامبتون مع شيفيلد يونايتد.


بينما يستضيف فريق ليستر سيتي نظيره إيفرتون في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، ويلتقي في نفس الموعد فريق مانشستر يونايتد مع فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه.


ويستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت 29 – 11:-

1- ليفربول .. 40 نقطة
2- مانشستر سيتي.. 29 نقطة
3- ليستر سيتي .. 29 نقطة
4- تشيلسي .. 26 نقطة
5- توتنهام هوتسبير.. 20 نقطة
6- وولفرهامبتون.. 19 نقطة
7- شيفيلد يونايتد.. 18 نقطة
8- بيرنلي.. 18 نقطة
9- أرسنال.. 18 نقطة
10- كريستال بالاس.. 18 نقطة
11- مانشستر يونايتد.. 17 نقطة
12- بورنموث.. 16 نقطة
13- وست هام.. 16 نقطة
14- نيوكاسل يونايتد.. 16 نقطة
15- برايتون .. 15 نقطة
16- استون فيلا.. 14 نقطة
17- إيفرتون.. 14 نقطة
18- ساوثهامبتون.. 12 نقطة
19- نوريتش سيتي.. 10 نقاط
20- واتفورد .. 8 نقاط


ظواهر مثيرة من الدوري الإنجليزي:

شهدت مباريات الدوري الإنجليزي عدة ظواهر مثيرة خلال الجولات الماضية، حيث يعتبر فريق ليفربول أكثر الأندية تحقيقًا للانتصارات في النسخة الحالية من البطولة بـ 13 فوزًا كما أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتي الآن، بينما وولفرهامبتون الأكثر تعادلًا بـ 7 تعادلات، وفريق نوريتش سيتي الأكثر تعرضًا للهزيمة بـ 9 هزائم.


ويعتبر فريق مانشستر سيتي الأقوي هجومًا في البريميرليج هذا الموسم حيث سجل لاعبوه 39 هدفًا حتي الآن، بينما فريق ليستر سيتي الأقوي دفاعًا واستقبلت شباكه 8 أهداف فقط.
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