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"نشرة حوادث الفجر".. "المحكمة تفصل في قضية خالد يوسف.. وانتحار طالب من أعلى برج القاهرة"

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:44 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، السبت، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.

مصرع 3 عاملات وإصابة 15 في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بأطفيح
لقيت 3 عاملات مصرعهن، وأصيبت 15 آخريات، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي بنطاق مركز أطفيح جنوب المحافظة، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة.

"عشان مبتخلفش".. تشريح جثة ربة منزل حرقها زوجها حية بروض الفرج
كلفت نيابة روض الفرج، مصلحة الطب الشرعى لتشريح جثة ربة منزل لقيت مصرعها على يد زوجها العامل، وسكبه مادة حارقة "سبرتو" عليها وأشعل النار فيها لعدم إنجابها، وارسال تقرير مفصل عن اسباب الوفاة للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الحادث.

انتحار طالب بكلية الهندسة من أعلى برج القاهرة
أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان على الانتحار، السبت، وذلك بإلقاء نفسه من أعلى برج الجزيرة، بمحافظة القاهرة، وذلك لمروره بضائقة نفسية، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

النيابة تعاين جثة طالب انتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة
انتقل فريق من نيابة قصر النيل، لمعاينة جثة طالب انتحر بإلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة.

11 ديسمبر.. استكمال مرافعات دفاع "داعش سيناء"
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 12 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش سيناء"، لجلسة 11 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

قرار القضاء الإداري في إسقاط عضوية خالد يوسف
قضت محكمة القضاء الإداري، منذ قليل، بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتى طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبه خارج البلاد وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس.
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