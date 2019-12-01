"نشرة حوادث الفجر".. "المحكمة تفصل في قضية خالد يوسف.. وانتحار طالب من أعلى برج القاهرة"

انتحار طالب بكلية الهندسة من أعلى برج القاهرة

أقدم طالب بكلية الهندسة جامعة حلوان على الانتحار، السبت، وذلك بإلقاء نفسه من أعلى برج الجزيرة، بمحافظة القاهرة، وذلك لمروره بضائقة نفسية، ما أدى إلى مصرعه في الحال.