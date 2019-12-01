بعد تشيع طلاب معهد أزهري جثمان معلمتهم.. "الإبراشي": مشهد يعيد الاعتبار لعلاقة الطالب والمدرس

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تلاميذ معهد أزهري بكفر الشيخ، قاموا بتشيع جثمان معلماتهم بحقائبهم المدرسية والزي المدرسي، لافتَا إلى أن هذا المشهد يثير المشاعر النبيلة، ويعيد الإعتبار للعلاقة بين التلاميذ والمعلمين.



وتابع " الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت: "نتمنى انتشار هذه الصورة بشكل كبير بين طلاب المدارس، خاصة أن السنوات الأخيرة شهدت حالة موت بين التلاميذ والمعلم"، لافتَا إلى أن العلاقة بين التلاميذ والمعلم، من المهم أن تعود إلى الصورة القديمة المبنية على القيم والمبادئ.



من جانبها قالت شهد سامي بيدر، الطالبة بالمعهد الأزهري الابتدائي، إن المُدرسة كانت إنسانة محترمة، وكانت حريصة على التواصل مع الطلاب وحل مشاكلهم، معقبة: بعدما خرجنا من المدرسة، قمنا بتوديع المدرسة، ووقفنا في الطابور، وروحنا لها المقبرة، وكتبنا لها ورق على المقبرة، به بالكثير من كلام الحب والوفاء".

