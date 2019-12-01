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اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 1-12-2019 استقرار بعد ارتفاع محدود

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:05 ص
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اسعار الدولار اليوم الأحد
اسعار الدولار اليوم الأحد
الفجر الاقتصادي
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شهدت اسعار الدولار اليوم الأحد 1-12-2019 استقرار في جميع البنوك، وسط تفاؤل بمستقبل أداء الشركات المصرية عقب تنفيذ برنامج الأصلاح الاقتصادي وتلاشي التأثير السلبي لقرار تعويم الجنيه على أرباح تلك الشركات.

 وكانت اسعارالدولار شهدت ارتفاعا بقيمة قرشا واحد في البنك المركزي الأسبوع الماضي.

اسعار الدولار اليوم الأحد 1-12-2019 بجميع البنوك :

وسجلت اسعار صرف الدولار اليوم  الأحد 1-2-2019 نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع في بنك المصري الخليجي   ومصر ايران، وحقق  سعر الدولار في بنوك بنك قناة السويس و كريدي اجريكول  والمصرف المتحد نفس الأسعار، بينما حقق في بنك البركة 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع،  وبلغ في البنك الأهلى وبنك مصر  نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، وحقق في البنك العربي الافريقي  والبنك التجاري الدولي نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

اسعار الدولار في جميع البنوك الحكومية والخاصة:

 

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.07

16.17

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.06

16.16

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.09

16.17

اسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17

 

توقعات أسعار الدولار  :

 

ويتوقع عدد  من بنوك الاستثمار أن يشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه استقرار حول مستويات 16 جنيه حتى نهاية 2019، بعدما شهد تراجع حاد منذ بداية العام بنسبة 10%، متأثر بالأستثمارات الأجنبية الغير مباشرة التى ارتفعت بشكل غير مسبوق بعد قرار تحرير سعر الصرف.

 

بلومبرج الشركات تبدأ تتلاشي الآثار السلبية من قرار تعويم الجنيه:

وأكدت شبكة بلومبرج الأمريكية، أن شركات المصرية بدأت تتلاشي الاثار السلبية من قرار تحرير سعر الصرف الذي تسبب في خسائر فادحة لها.

وأضافت الوكالة أن الشركات بدأت تجني ثمار الأصلاح الاقتصادي، وارتفعت عائداتها إلى مستوى قياسى بالدولار.

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