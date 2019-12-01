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تعرف على موعد عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن موعد عزاء زوجته الراحلة الكاتبة سلوى الرافعي، وذلك من خلال صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ومن المُقرر أن يقام العزاء يوم الثلاثاء الموافق ٣ ديسمبر، بعد صلاة المغرب، في مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم.

يُشار أن السيدة سلوي الرافعي زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وأعلن عن وفاتها الفنان مفيد عاشور خبر الوفاة عبر صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب مفيد منشورًا قال فيه: "توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعى والدة زوجتى، "زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة"، رحمها الله و غفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها.
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الكلمات المفتاحية

فن عبد الرحمن أبو زهرة الفجر الفني أخبار الفن

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