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مفاجأة.. بني سويف يهدد بعدم خوض مواجهة الأهلي بالكأس

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:47 م
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فريق بني سويف
فريق بني سويف
حسام مجدي
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كشف مجلس إدارة نادي بني سويف برئاسة علي سليم، عن مفاجأة مدوية، بشأن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام نظيره الأهلي، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 وذلك بعدما هدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف بعدم خوض مباراته أمام الأهلي في بطولة كأس مصر، يوم الثلاثاء المقبل، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.  

ويعترض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني سويف على خوض مباة الاهلي القادمة في بطولة كأس مصر، بسبب عدم تحديد نسبة مستحقات النادي من بث المباراة.

 وأوضح مصدر داخل النادي، أنه يوجد اتفاق بين أندية الدرجة الثاني خلال إجراء القرعة على عدم خوض منافسات دور الـ32، إلا بعد تحديد مستحقات الأندية من البث الفضائي والحصول على دفعة منها قبل المباريات، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.

 وسيعاني بني سويف في الفترة المقبلة من أزمة ضغط المباريات بسبب مباراة الأهلي، حيث سيخوض 3 مباريات في أقل من 10 أيام مما يهدد مسيرته في القسم الثاني، حيث ينافس الفريق على الصعود إلى الدوري الممتاز.

 بينما يعود السبب الثاني لرفض خوض المباراة هو الاتفاق مبدئيا على حضور 500 مشجع، قبل التراجع وإخطارنا بعدم حضور جماهيري للمباراة، مضيفًا إلى أن المواجهة ينتظرها جماهير بني سويف، وهو الامر الذي لم يحسم بشكل نهائي حتى الآن.
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الكلمات المفتاحية

كاس مصر بني سويف الاهلي الاتحاد المصري

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