أيرلندا تستعد لتسلم مواطنتها الداعشية ليزا سميث وطفلتها

أعلنت أيرلندا، اليوم السبت، استعدادها لتسلم مواطنة تنتمي لتنظيم داعش وطفلتها التي تبلغ من العمر عامين من تركيا مطلع الأسبوع الجاري في الوقت الذي تواصل فيه سلطات أنقرة ترحيل معتقلي التنظيم المتشدد إلى الدول التي جاءوا منها.















وتقول تركيا إنها اعتقلت 287 متشدداً في شمال شرق سوريا الذي نفذت القوات التركية هجوماً فيه ضد وحدات حماية الشعب الكردية في الشهر الماضي كما تحتجز مئات آخرين من المتطرفين المشتبه بهم.









وبدأت تركيا ترحيل المواطنين الأجانب المنتمين لتنظيم داعش في وقت سابق من الشهر الجاري، وقالت أيرلندا إن "ليزا سميث وطفلتها مواطنتان أيرلنديتان حددت تركيا هويتهما تمهيداً لترحيلهما".





ويذكر أن تعهد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بترحيل عناصر تنظيم داعش الأجانب المعتقلين لديها إلى دولهم حتى إذا ألغيت جنسياتهم، منتقدا نهج الدول الأوروبية بشأن القضية.









وقال صويلو للصحفيين، إن تركيا ستعيد أي مقاتلين دواعش قبض عليهم إلى بلادهم حتى لو كانوا جردوا من جنسياتهم، وقال صويلو "سنعيد من هم في قبضتنا، لكن العالم خرج بطريقة جديدة الآن: إسقاط جنسياتهم.. هم يقولون إنه تجب محاكمتهم حيث اعتقلوا.

وأضاف: "لا يمكن قبول هذا. سنعيد أعضاء داعش الذين في أيدينا إلى بلدانهم سواء ألغيت جنسياتهم أم لا".

»ونقلت وكالة "أناضول" التركية للأنباء عن صويلو قوله في كلمة بافتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة التركية أن نحو 1200 عنصر من "داعش" يقبعون حاليا في السجون التركية.

وأضاف أنه تم القبض على 287 عنصرا ينتمون لتنظيم داعش بينهم نساء وأطفال عقب عملية "نبع السلام" التي شنها الجيشان التركي والوطني السوري المعارض، ضد مسلحي وحدات الحماية الكردية التي تهيمن على قوات سوريا الديموقراطية "قسد" في منطقة شرق نهر الفرات بسورية في أكتوبر الماضي.