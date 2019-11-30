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أول تصريح لـ أسامة القاضي بعد وصوله المنيا لتولي مهام منصبه

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:47 م
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اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
أحمد الخميسي
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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا الجديد، خلال الكلمة التي ألقاها أمام مستقبليه في الديوان العام فور وصوله للمحافظة ليباشر مهام عمله، إن التكليفات الرئاسية التي صدرت للمحافظين الجدد، تتلخص في الاهتمام الشديد بالمواطن، منذ نومه وحتى الاستيقاظ.

وقال المحافظ: "مكتبي مفتوح لاستقبال أي مواطن وسنكون معهم ليل نهار، وسنتواجد على الأرض لمتابعة أحوال الصحة والتعليم والمرافق والنظافة والتموين وضبط الأسعار".

ووصل محافظ المنيا الجديد إلى مبنى الديوان العام، مساء اليوم السبت، ليباشر مهامه عمله، بعدما أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، محافظا للإقليم خلفا للواء قاسم حسين.

واستقبل المحافظ، محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وزارات التعليم، التموين، الصحة، الشباب والرياضة، ومديري الإدارات بالديوان العام، وجميع رؤساء المراكز.

وأكد المحافظ، أن مكتبه سيكون مفتوحا للجميع، وأنه سيستمع لجميع الآراء، والعمل على حل المشكلات، بالتعاون مع جهازه التنفيذي.
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