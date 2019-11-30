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عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:38 م
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تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الدقائق الماضية، مجموعة من الصور للراقصة جوهرة، في غرفة نومها بصحة صديقها، في وضع لا يليق بذكره.

ظهرت جوهرة خلال الصور جالسة على سريرها، وظهر صديقها في بث مباشر نشره عبر السوشيال ميديا، وكان يحضنها، وقد عبر النشطاء عن غضبهم من الصور، ومقطع الفيديو المتدال لجوهرة.

يذكر أن جوهرة هي أحدى أشهر الراقصات في الوطن العربي، شاركت في العديد من مهرجانات الرقص الدولية، وقدمت عددًا كبيرًا من الحفلات، وعرف عنها إثارتها للجدل، وكانت محكمة الجيزة قرر الحكم عليها بالحس لمدة عام، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها
عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها
عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها
عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها
عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها
عاجل.. تسريب صور إباحية للراقصة جوهرة من داخل غرفة نومها
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الكلمات المفتاحية

فن جوهرة الراقصة جوهرة أخبار الفن

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