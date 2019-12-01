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محمد الباز يوجه رسالة إلى شيخ الأزهر ويقدم له عرض على الهواء (فيديو)

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 03:20 ص
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شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
كساب أحمد
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علق الإعلامي محمد الباز، على حديث لإمام الاكبر "أحمد الطيب" بأن القنوات ترفض ظهور علماء للرد على مهاجمي الأزهر، وبأن هناك حرب تشن على الأزهر، وهذا يصب في صف داعش، قائلًا: "ما قاله شيخ الأزهر مزعج، لماذا يشعر الأزهر بالاضطهاد في بلد يتم وصفه بأنه بلد الأزهر".

وتابع" الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أنه لا يستطيع أو من غير اللائق أن يكذب شيخ الأزهر، معقبًا: "يا فضيلة الإمام هذا الكلام مغلوط، ومن يرسل لك هذه المعلومات غير أمين".

ولفت إلى أن فضائية "المحور" هي بيت شيخ الأزهر، وإذا أراد أن يظهر في القناة بشكل شهري، فهذا أمر لا مانع فيه، متابعًا: "ظهورك في فضائية المحور على دمغنا، لكن تصدير صورة بأن هناك حرب على الأزهر كلام غير صحيح، مع احتفاظي الشديد بمقام شيخ الأزهر، ولا يليق أن يخرج علينا شيخ الازهر بكلام غير دقيق وغير صحيح، الناس اللي حوليك يبدوا أنهم غير صادقين".
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الكلمات المفتاحية

محمد الباز شيخ الأزهر داعش

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