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إطلالة مميزة لنجم مسلسل "الأب الروحي" على هامش القاهرة السينمائي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:36 م
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بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان ياسين أبو رواش مجموعة من الصور له عبر صفحته، الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو على السجادة الحمراء، من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، مساء أمس.

علق ياسين أبو رواش على الصورة قائًلا: "حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41".

لاقت الصورة تفاعلا كبيرا لدى جمهور أبو رواش، وجاءت التعليقات إيجابية، وأبرزها: "اتمنى لك التوفيق والنجاح يارب"، وقال معجب آخر: "بالتوفيق يانجم"، وتابع آخر: "العريس لا دا أنت تتجوز بقي".

ظهر ياسين ببدلة رصاصية اللون، وارتدي أسفلها صديري رصاصي، وبنطال رصاصي أيضاً، وقميص "أوف وايت"، جرافته سوداء، حذاء أسود، وحرص على وضع ساعة بيده اليسرى.

يذكر أن أخر عمل شارك فيه أبو رواش هو مسلسل "الأب الروحي" والذي حقق نجاحا كبيرا، وترك بصمة في عقول وقلوب الجماهير، حيث ظهر فيه بدور سالم الدهبي، ودارت أحداث العمل حول ظهور عائلة جديدة تحاول أن تسيطر على سوق السلاح، لتواجه عائلة العطارين، شارك في العمل كل من سوسن بدر، محمد رياض، دنيا عبدالعزيز، محمود الجندي، وفاء سالم، إيهاب فهمي، محمد عز، محمد عادل، ميريهان حسين، محمود متولي، مايان السيد.
إطلالة مميزة لنجم مسلسل "الأب الروحي" على هامش القاهرة السينمائي
إطلالة مميزة لنجم مسلسل "الأب الروحي" على هامش القاهرة السينمائي
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الكلمات المفتاحية

فن ختام القاهرة السينمائي الأب الروحي أخبار الفن

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