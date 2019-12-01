كامل الوزير يعلن مفاجأة تعيد الملاحة العالمية لمصر (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مصر اتفقت على عبور أكبر مركب عملاقة في 2020 بدون أي رسوم في أي ميناء، مؤكدًا أن معظم التوكيلات الملاحية العالمية ستعود إلى مصر قريبا؛ للثقة في الاقتصاد المصري.



وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، السبت، أن مصر تعاقدت على 100 جرار جديد وإعادة تأهيل 81 جرارًا كان موجودًا.



ولفت وزير النقل إلى أنه تم إعادة التأهيل بأيادٍ مصرية ومهندسين مصريين، وبقطع غيار أمريكية، وتحت إشراف المهندسين الأمريكيين، موضحًا أنه تم التعاقد على هذه الجرارات بقرض حسن بفترة سداد كبيرة وميسرة، والقرض بلغ 266 مليون دولار.



وأوضح أن الجرارات الجديدة ستصل إلى مصر في ميناء الإسكندرية يوم 6 ديسمبر المقبل، لأن العوامل الجوية في المحيط الأطلنطي وغرب البحر المتوسط خلال الفترة الأخيرة تسببت في تأخر السفن، مشيرًا إلى أنه تم تدريب 50 مهندسًا مصريًّا لقيادة الجرارات الجديدة القادمة من أمريكا.

