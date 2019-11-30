"القاضي" يصل ديوان عام المنيا ويباشر مهام عمله محافظا للإقليم (صور)



استقبل المحافظ، محمد عبد الفتاح، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، ووكلاء وزارات التعليم، التموين، الصحة، الشباب والرياضة، ومديري الإدارات بالديوان العام، وجميع رؤساء المراكز وكان من بينهم شقيقه المهندس مدحت القاضي الذي يشغل منصب رئيس مركز سمالوط.



وأكد المحافظ، أن مكتبه سيكون مفتوحا للجميع، وأن سيستمع لجميع الأراء ويعمل علي حل المشكلات، بالتعاون مع جهازه التنفيذي.

وصل، مساء اليوم السبت، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الجديد، إلى مبنى الديوان العام، ليباشر مهامه عمله، بعد أن أدى اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء الماضي، محافظا للأقليم خلفا للواء قاسم حسين.