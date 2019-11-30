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نتائج مباريات اليوم السبت 30 / 11 / 2019.. أبرزها فوز مازيمبي ضد الزمالك.. وتعثر مانشستر سيتي

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:24 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 30 / 11 / 2019، وشهدت مفاجآت عديد أبرزها فوز مازيمبي على الزمالك، والترجي أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا، وسقوط تشيلسي، وفوز ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي، وانتصار صعب لريال مدريد في الدوري الإسباني، وسقوط مفاجئ لبايرن ميونيخ، لذلك نعرض لكم نتائج مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.


ويعرض لكم “الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:


مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "الجولة الأولى"
مازيمبي الكونجولي x الزمالك، أنتهت المباراة بفوز ساحق لمازيمبي على نظيره الزمالك بنتيجة 3-0.


اتحاد العاصمة الجزائري x الوداد المغربي، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على القمة العربية التي جمعت بينهما مساء اليوم.


بريميرو دي أوجوستو الأنجولي x زيسكو الزامبي، وفرض زيسكو نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مظيفه أول أغسطس.


صنداونز الجنوب أفريقي x بترو أتليتكو الأنجولي، سحق صن داونز نظيره الانجولي بنتيجة 3-0.


الرجاء المغربي x الترجي التونسي، حسم الترجي القمة العربية لصالحه بنتيجة 2-0.


نتائج مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"
الاتحاد السكندري x الإسماعيلي، أنتهت المباراة بفوز ساحق للاتحاد السكندري على نظيره الإسماعيلي، بنتيحة 3-0.


نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ14"
نيوكاسل يونايتد x مانشستر سيتي، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مباراة السيتي ضد مضيفه نيوكاسل في مفاجأة مدوية.


توتنهام x بورنموث، تخطى توتنهام عقبة بورنموث بفوز صعب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم.


ليفربول x برايتون، حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح فوزا صعبا على ضيفه برايتون بهدفين مقابل هدف، في لقاء شهد طرد حارس الريدز أليسون بيكر.


تشيلسي x وست هام يونايتد، سقط تشيلسي في فخ الخسارة أمام مضيفه تشيلسي، في مفاجأة مدوية باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على ملعب ستامفورد بريدج.


نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الـ15”
ألافيس x ريال مدريد، خطف دانيال كارفخال فوزا صعبا لريال مدريد أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، بنتيجة 2-1.


نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الـ14”

جنوى x تورينو، تمكن تورينو من إقتناص الفوز على نظيره جنوى، بنتيجة 1-0.


نتائج مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة الـ13”
هيرتا برلين x بروسيا دورتموند، حقق دورتموند فوزا صعبا على نظيره هيرتا برلين بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الألماني.


بايرن ميونيخ x باير ليفركوزن، وسقط بايرن ميونيخ في فخ الخساراة على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه ليفركوزن، بنتيجة 2-1.


نتائج مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الـ15”
ستراسبورج x ليون، حقق أولمبيك ليون فوزا صعبا على مضيفه ستراسبورج، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما في مساء اليوم.


نتائج مباريات اليوم في خليجي 24 "الجولة الثانية"
الكويت x عمان، تفوق منتخب عمان على نظيره الكويت، بنتيجة 2-1.


البحرين x السعودية، حقق المنتخب السعودي فوزا هاما على نظيره البحريني بنتيجة 2-0.


نتائج مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة العاشرة"
الأفريقي التونسي x سليمان الرياضي، سحق الأفريقي ضيفه بهدفين دون رد.
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