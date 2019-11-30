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أمير الكويت يُهنئ الملك سلمان بالذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:14 م
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الملك سلمان وأمير الكويت
الملك سلمان وأمير الكويت
الفجر السعودي
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قدم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء اليوم السبت، التهنئة إلى ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنأ ولي العهد بدولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالذكرى نفسها.

ومن جانبه، قدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت؛ التهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحُكم.

الذكرى الخامسة للبيعة
وتشهد المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، الذكرى الخامسة للبيعة، تزامنًا مع مؤشرات دولية تجدد تأكيد قوة السعودية على المستويين الدولي والإقليمي، بما تحقق من نجاحات أثبتتها التقارير الموضوعية الصادرة عن كبريات المؤسسات الدولية، اعتدادًا بمنهجية ثابتة تقوم على تحقيق "رؤية المملكة 2030"، نحو مزيد من التقدم والازدهار القائم على وضع الإنسان السعودي هدفًا وعنصرًا للتنمية الشاملة في آن واحد، فضلًا عن مستوى الاستقرار الذي جعل بلاد الحرمين الشريفين واحة للأمن والأمان بجهود قيادتها الواعية.

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المملكة الملك سلمان الكويت السعودية أمير الكويت أمير

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