عمرو أديب يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الجلسة الثانية من مباحثات سد النهضة بحضور وزراء الري للدول الثلاث وممثل من أمريكا والبنك الدولي، ستعقد يومي الإثنين والثلاثاء بالقاهرة، موضحًا أنه لأول مرة يتم وضع جدول زمني لحل الأزمة قبل 15 يناير.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن المفاوضات تشهد تحرك بين الدول الثلاث، مضيفا أن مصر تولي اهتمام كبير بمحطات تحلية المياه، معتبرًا أن هذا الشهر سيكون شهر حاسم في ملف سد النهضة.



هذا ومن المقرر أن تستقبل القاهرة الجولة الثانية من مباحثات سد النهضة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، بمشاركة وزراء الري بالدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان.