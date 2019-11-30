Advertisements
Advertisements
Advertisements

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:08 م
Advertisements
الزمالك ومازيمبي
الزمالك ومازيمبي
عبدالقادر عرابي
Advertisements
انتهت مساء اليوم السبت 30 نوفمبر مباريات الجولة الأولى من المجموعات الأربع من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بنهاية مباراة القمة في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بين فريقي الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي حامل اللقب، والتي إنتهت لمصلحة الأخير بهدفين نظيفين.

سقوط قطبي الكرة المصرية
وبدأ قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك مشوار دور المجموعات بطريقة ولا أسوأ، حيث سقط الأهلي في ملعب رادس أمام النجم الساحلي التونسي، وأتبعه الزمالك بسقوط مدوي في ملعب لومومباتشي أمام تي بي مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

فوز حامل اللقب وتعادل وصيفه
وإنتزع الترجي فوزاً غالياً من قلب الدار البيضاء بثنائية دون رد، بينما حقق الوداد تعادلاً بطعم الفوز من ملعب عمر حمادي بالجزائر أمام إتحاد العاصمة.

بينما حقق ماميلودي صن داونز فوزاً عريضاً على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنجولي بثلاثية نظيفة.

وفي ضوء تلك النتائج، يصبح ترتيب المجموعات الأربع بعد إنقضاء الجولة الأولى على النحو التالي.

المجموعة الأولى
1- مازيمبي الكونغولي ٣ نقاط
2- زيسكو يونايتد الزامبي نقطة واحدة
3- أول أغسطس الأنجولي نقطة واحدة.
4- الزمالك المصري دون رصيد

المجموعة الثانية
1- الهلال السوداني 3 نقاط
2- النجم الساحلي التونسي 3 نقاط
3- الأهلي المصري دون رصيد
4- بلاتينوم ستاز الزيمبابوي دون رصيد

المجموعة الثالثة
1- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 3 نقاط
2- الوداد البيضاوي المغربي نقطة واحدة.
3- إتحاد العاصمة الجزائري نقطة واحدة
4- بيترو أتليتيكو المغربي دون رصيد

المجموعة الرابعة
1- الترجي التونسي 3 نقاط
2- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط
3- فيتا كلوب الكونغولي دون رصيد
4- الرجاء البيضاوي المغربي دون رصيد

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتائج مباريات اليوم مجموعات دوري أبطال أفريقيا دوري ابطال افريقيا ترتيب دورى ابطال افريقيا النجم الساحلي الكرة المصرية الزمالك الدوري الافريقي الترجي الأهلي

أخبار تهمك

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ حوالي 9 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ يوم

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

اختبارات صعبة للفرق العربية بدوري أبطال أفريقيا

تعرف على مجموعة الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا

مجموعة نارية لصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع العرب في مجموعات نارية

تشكيل الزمالك.. 3 مفاجآت لميتشو في مباراة المنيا الودية

موعد وصول جينيراسيون لمواجهة الزمالك

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status