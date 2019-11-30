ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد مباريات اليوم

انتهت مساء اليوم السبت 30 نوفمبر مباريات الجولة الأولى من المجموعات الأربع من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بنهاية مباراة القمة في ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، بين فريقي الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي حامل اللقب، والتي إنتهت لمصلحة الأخير بهدفين نظيفين.





سقوط قطبي الكرة المصرية

وبدأ قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك مشوار دور المجموعات بطريقة ولا أسوأ، حيث سقط الأهلي في ملعب رادس أمام النجم الساحلي التونسي، وأتبعه الزمالك بسقوط مدوي في ملعب لومومباتشي أمام تي بي مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.





فوز حامل اللقب وتعادل وصيفه

وإنتزع الترجي فوزاً غالياً من قلب الدار البيضاء بثنائية دون رد، بينما حقق الوداد تعادلاً بطعم الفوز من ملعب عمر حمادي بالجزائر أمام إتحاد العاصمة.





بينما حقق ماميلودي صن داونز فوزاً عريضاً على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنجولي بثلاثية نظيفة.





وفي ضوء تلك النتائج، يصبح ترتيب المجموعات الأربع بعد إنقضاء الجولة الأولى على النحو التالي.





المجموعة الأولى

1- مازيمبي الكونغولي ٣ نقاط

2- زيسكو يونايتد الزامبي نقطة واحدة

3- أول أغسطس الأنجولي نقطة واحدة.

4- الزمالك المصري دون رصيد





المجموعة الثانية

1- الهلال السوداني 3 نقاط

2- النجم الساحلي التونسي 3 نقاط

3- الأهلي المصري دون رصيد

4- بلاتينوم ستاز الزيمبابوي دون رصيد





المجموعة الثالثة

1- ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي 3 نقاط

2- الوداد البيضاوي المغربي نقطة واحدة.

3- إتحاد العاصمة الجزائري نقطة واحدة

4- بيترو أتليتيكو المغربي دون رصيد





المجموعة الرابعة

1- الترجي التونسي 3 نقاط

2- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط

3- فيتا كلوب الكونغولي دون رصيد

4- الرجاء البيضاوي المغربي دون رصيد



