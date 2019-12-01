"الزراعة": حققنا الاكتفاء الذاتي من معظم محاصيل الخضر والفاكهة

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن تشديد الرقابة على رش المبيدات الزراعية الفترة الأخيرة، أدى لإلغاء كافة الفحوصات التي فرضت على الحاصلات الزراعية المصرية من قبل بعض الدول في 2017، وهذا انعكس على زيادة الحاصلات الزراعية.



وتابع "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن صادرات الحاصلات الزراعية شهدت طفرة كبيرة الفترة الأخيرة، لافتَا إلى أن هناك اقبال من كل دول العالم على المنتجات الزراعية المصرية سواء الاتحاد الأوربي أو الصين أو بعض المناطق في أسيا.



ولفت إلى أن المنتجات المصرية تغزو أسواق العالم، والموالح المصرية أصبحت تحتل المركز الأول في الصادرات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من معظم محاصيل الخضر والفاكهة، وتعمل الوزارة على إنتاج التقاوي محليًا، وهذا من شأنه أن يقلل فاتورة الاستيراد من الخارج الفترة المقبلة.

