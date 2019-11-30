ماذا قال يحيى الفخراني لـ"تايسون" عن نبرة صوته؟.. محمد ممدوح يجيب

قال الفنان محمد ممدوح، إنه تعرض لهجوم ونقد كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "الصوت" خلال أعماله الفنية في السباق الرمضاني الماضي، موضحًا أنه يعتذر للمرة الثانية لكل من شعر بالضيق والأذى من صوت "تايسون"، حيث يرى أن المشاهد يجب أن يكون مستمتع بكل التفاصيل.



وأضاف "ممدوح"، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أن البعض اشتكى من صوته في مسلسل "قابيل"، بينما لم يشتكوا من أدائه في مسلسل "ولد الغلابة" رغم أن المسلسل الأخير كان ثقيل وكان باللغة العربية الصعيدية.



وتابع:" أنا ساعت بأكل حروف وأسرع في الكلام ودي خطأ وبعترف بيه بس أنا بتمرن على كده عشان أعالجه، فيه ناس قالتلي الكثيرين بيتنمروا عليك، بس أنا مش بحسبها تنمر، لأن حق المشاهد إنه يستمع لصوت نقي".



وواصل:" مبسوط جدا بمكالمة يحيى الفخراني ودعمني وقتها وكنت تأثرت جدا بالمكالمة دي هو بالنسبة لي مثل أعلى، طلب مني أنزل في الوزن، وقالي ( خس عشان صحتك مش عشان التمثيل)".

