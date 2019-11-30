Advertisements
Advertisements
Advertisements

ماذا قال يحيى الفخراني لـ"تايسون" عن نبرة صوته؟.. محمد ممدوح يجيب

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:07 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الفنان محمد ممدوح، إنه تعرض لهجوم ونقد كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب "الصوت" خلال أعماله الفنية في السباق الرمضاني الماضي، موضحًا أنه يعتذر للمرة الثانية لكل من شعر بالضيق والأذى من صوت "تايسون"، حيث يرى أن المشاهد يجب أن يكون مستمتع بكل التفاصيل.

وأضاف "ممدوح"، خلال حواره في برنامج "المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أن البعض اشتكى من صوته في مسلسل "قابيل"، بينما لم يشتكوا من أدائه في مسلسل "ولد الغلابة" رغم أن المسلسل الأخير كان ثقيل وكان باللغة العربية الصعيدية.

وتابع:" أنا ساعت بأكل حروف وأسرع في الكلام ودي خطأ وبعترف بيه بس أنا بتمرن على كده عشان أعالجه، فيه ناس قالتلي الكثيرين بيتنمروا عليك، بس أنا مش بحسبها تنمر، لأن حق المشاهد إنه يستمع لصوت نقي".

وواصل:" مبسوط جدا بمكالمة يحيى الفخراني ودعمني وقتها وكنت تأثرت جدا بالمكالمة دي هو بالنسبة لي مثل أعلى، طلب مني أنزل في الوزن، وقالي ( خس عشان صحتك مش عشان التمثيل)".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يحيى الفخراني محمد ممدوح فن افلام محمد ممدوح أخبار الفن

أخبار تهمك

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ يوم

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 7 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 7 ساعات

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

يلا شوت now مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو أديب: "تعرضت للتنمر وأنا طفل".. ويكشف السبب

TeN: نسعد بانضمام قصواء الخلالي إلى أسرة القناة

عوض غياب يوسف الشريف والبطل هو القاتل.. أبرز تعليقات الجمهور على "قابيل"

إيمي سمير غانم: "أعشق الحيوانات.. وأضع الكلاب فى بيت بابا لرفض زوجي لهم"

هكذا علق أحمد السعدني على أزمة محمود العسيلي

كيف دعم أحمد السعدني محمود العسيلي في أزمته الأخيرة؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status