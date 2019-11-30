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إحالة العاملين بـ8 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق (صور)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 11:03 م
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بوابة الفجر
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أحال الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم السبت، العاملين ب 8 مراكز شباب للتحقيق بعد جولة يرافقه محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، لمتابعة 11 مركز شباب على مستوى المحافظة.  

شملت الجولة مركز شباب سنديون التابع لإدارة شباب قليوب والذي تبين أنه مفتوحا ويمارس نشاطه كما تم التوجيه بضرورة استغلال الأماكن الغير مستغله بالمركز وطرحها للاستثمار.  

كما وجد مركز شباب كوم اشفين مفتوح ويمارس نشاطه، ومركز شباب بلقس وجد مفتوحا في غياب العاملين، في حين وجدت مركز شباب زاوية النجار مغلق خلال أوقات العمل. 

كما شملت المتابعة مراكز شباب إدارة الخانكة ومنها مركز ي شباب ٢٣ يوليو، والقلج  الذي وجد مفتوحا ولا يوجد به موظفين، في حين وجد مركز شباب مدينة الخانكة أيضا مفتوحا في غياب بعض العاملين، وتم متابعة نشاط الكاراتية بالمركز، ومركز شباب ابو زعبل ومركز شباب عرب العليقات البحرية الذان وجدا مفتوحان ويمارسا نشاطهما مع غياب بعض العاملين بهما. 

وفي إدارة شباب شبين شملت المتابعة مركز شباب عرب جهينة والذي وجد مفتوحا ويمارس نشاطه في غياب بعض العاملين، ومركز شباب الدير  التابع لادارة شباب طوخ الذي وجد مغلقا، ومركز شباب عرب الصوالحة الذي وجد مفتوحا ويمارس نشاطه.  

تاتي المتابعات المفاجئة والمستمرة لمراكز الشباب في اطار حرص وزارة الشباب والرياضة وبناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعة على مراكز الشباب والسعي الدائم لتطوير الخدمات الشبابية والرياضية.
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