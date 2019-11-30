الترجي يستهل مشواره في إفريقيا بالفوز خارج أرضه على الرجاء

حقق نادي الترجي التونسي حامل اللقب الإفريقي النسخة الماضة فوز غالي وثمين على نظيره الرجاء البيضاوي الجزائري في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ونجح حامل اللقب النسخة الماضية في التغلب على نادي الرجاء وسط أرضه وجمهوره بهدفين مقابل لاشئ ليتصدر مجموعته في دوري أبطال إفريقيا.





فاز الترجي التونسي علي الرجاء البيضاوي بهدفين دون رد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب محمد الخامس ، فى الجولة الجولة بدور المجموعات ، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .





بادر نادي الترجي التونسي بالتسجيل فى الدقيقة 8 عن طريق أنيس البدري بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ، وأضاف ابراهيما واتارا الهدف الثاني لترجي التونسي فى الدقيقة 15 من تسديدة قوية من داخل منطقة ال18.





ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا :

الترجي التونسي 3

صن داونز 3

الرجاء البيضاوي الجزائري 0