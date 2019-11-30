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"التموين": خفض هذه السلع على البطاقات اعتبارا من الغد (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:57 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، إن هناك لجنة مستقلة في وزارة التموين تسمى بالجنة العدالة الاجتماعية، وضعت عدة محددات لمستحقين الدعم، ومن خلال هذه المحددات تم استبعاد بعض المواطنين، مشيرًا إلى أن حجم التظلمات من الاستبعاد كان كبيرًا، الأمر الذي استدعى لمد فترة التظلمات حتى الـ15 من ديسمبر.

وتابع مساعد وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أن وزارة التموين قررت تخفيض سعر أربع سلع تتمثل في السكر والزيت والأرز والدقيق بنسب تتراوح ما بين 10 لـ12%، وهذا الخفيض سيبدأ تطبيقه ابتداءً من باكر.

وأضاف أن سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية انخفض من 9.5 جنيه لـ8.5 جنيه، والأرز لـ8 جنيهات، والدقيق لـ6.5 جنيهات.
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