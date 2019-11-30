أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يضع برشلونة في مأزق وجوارديولا يطلب نجم الملكي وتسوماني يهدد الكلاسيكو بالتأجيل

شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 30 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها فوز الملكي على ديبورتيفو الافيس بهدفين مقابل هدف وتصدره لجدول الدوري الإسباني مؤقتًا لحين انتظار نتيجة مواجهة برشلونة وأتلتيكو مدريد غدًا. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- أول تعليق من زيدان عقب فوز ريال مدريد الصعب أمام ديبورتيفو ألافيس





علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على فوز فريقه الصعب أمام مضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".





وقال زيدان عقب نهاية المباراة :"انتصار اليوم كان مهما. كنا نعلم أننا سنعاني، لقد فزنا بثلاث نقاط قيمة للغاية".

وأضاف :"أنا مسرورٌ من أجل اللاعبين، ولمجهوداتهم. لقد آمنوا بقدراتهم حتى النهاية".





وتابع :"مهور الخصم، المطر، البرد ... كلها عوامل كانت ضدنا، لقد كانت مباراة معقدة".





أخبار ريال مدريد





- ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً





بشق الأنفس، تلافى رجال المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حدوث مفاجأة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، بالفوز بصعوبة على ديبورتيفو ألافيس بمعقله ملعب ميندوزروزا، في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.





جاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم سيرخيو راموس في الدقيقة 52، ثم تعادل لوكاس بيريز لألافيس في الدقيقة 64، قبل أن يسجل داني كارفخال هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 69.





أخبار ريال مدريد





- جوارديولا يطلب نجم ريال مدريد





دخل اللاعب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو صانع ألعاب نادي ريال مدريد الإسباني حسابات بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانسشتر سيتي الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وقالت صحيفة دون بالون الاسبانية الشهيرة أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وضع واحد من نجوم الدوري الإسباني الممتاز على رأس قائمة أولويات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد طلب من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ترغب في جلب اللاعب الدولي الاسباني فرانسيسكو إيسكو لاعب ريال مدريد في يناير القادم نظراً لكثرة غيابات اللاعب الدولي الاسباني دافيد سيلفا صانع ألعاب النادي الإنجليزي وإمكانية رحيله بعد نهاية الموسم الحالي وقدرت إدارة النادي الإنجليزي سعر بيع عقد إيسكو بحوالي 40 مليون يورو، بسبب قلة مشاركاته هذا الموسم وخروجه تمامًا من حسابات الفرنسي زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد.





أخبار ريال مدريد





- ريال مدريد يقدم عرضًا جديداً للفوز بخدمات نجم مانشستر يونايتد





أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن ريال مدريد الإسباني مازال متمسكاً برغبته في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي.





وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن الملكي يسعى منذ الصيف الماضي لضم بوجبا وذاك وفقًا لرغبة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق لكن المفاوضات فشلت واستمر بوجبا في صفوف المان يونايتد.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد مستعد لعرض ثنائي الفريق خيمس رودريجيز وماريانو دياز على مسئولي إدارة الشياطين الحمر بالإضافة إلى 73 مليون جنيه إسترليني من أجل الفوز بخدمات بوجبا.





أخبار ريال مدريد





- مانشستر سيتي يخطط لتحصين نجمه ضد ريال مدريد





كشفت وسائل إعلام بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يخطط من أجل تجديد عقد نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج وذلك بسبب رغبة ريال مدريد في التعاقد مع النجم الإنجليزي.





وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بأن مسئولي مانشستر سيتي سيبدأون المفاوضات مع سترلينج لتجديد العقد على الرغم من أن النادي جدد عقد اللاعب في نوفمبر 2018.





وأكدت الهيئة البريطانية أنه من المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد الحالي الذي ينتهي في عام 2023، حيث قد يتم تمديد عقد اللاعب حتى 2025.





أخبار ريال مدريد





- تسونامي يهدد كلاسيكو الأرض بالتأجيل





كشفت وسائل إعلام إسبانية أن كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد أصبح مهدداً بالتأجيل مرة أخرى بسبب الأحداث والمظاهرات السياسية في إقليم كتالونيا.





وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أنه تم تأجيل اللقاء من موعده الأصلي في 26 أكتوبر إلى 18 من ديسمبر المقبل بعد اتفاق الناديين والاتحاد الإسباني وممثلي الدوري الإسباني.





وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن جماعات وأحزاب سياسية مرموقة في برشلونة أعلنت عن تنظيم مظاهرات في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.





وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن مجموعة تسونامي الديموقراطية أعلنت عن اختيار نفس موعد المباراة لتنظيم مظاهرات وأكدت أن الحريات وحق كتالونيا في التصرف الذاتي تأتي فوق كل اعتبار.





وذكرت مجموعة تسونامي الديمقراطية في بيانها أن استمرار وجود معتقلين سياسيين سيدفع المظاهرات والاحتجاجات للاستمرار رافعة شعار أن الكلاسيكو يومها سيلعبه الجميع.





وألمحت وسائل الإعلام أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف المعنية كروياً على وجود إمكانية لتأجيل إقامة المباراة من جديد بسبب تلك الدعوات للتظاهر.





أخبار ريال مدريد





- كارفخال يسجل رقماً شخصياً مع الملكي





ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن داني كارفخال الظهير الأيمن الإسباني سجل هدف فوز فريقه ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مينديزوروتزا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.





وافتتح الإسباني سيرجيو راموس قائد الميرينجي التسجيل في المباراة لصالح ريال مدريد قبل أن يعادل أصحاب الأرض والجمهور النتيجة بهدفٍ من توقيع لوكاس بيريز من ركلة جزاء بينما قاد كارفاخال فريقه للتقدم والفوز بهدفٍ سجله في الدقيقة 69.





وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أرقام كارفاخال التهديفية خلال مسيرته الكروية مع ريال مدريد أكدت أن هذا أول هدف يسجله خارج ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.





وأفادت التقارير الصحفية بأنه يعتبر أيضاً الهدف الأول بالنسبة لكارفاخال بقدمه اليمنى بعد أن تمكن من تسجيل هدف بالقدم اليسرى في عام 2014 وهدفين بالرأس في عامي 2014 و2018.





أخبار ريال مدريد





- كروس يحتفل بالمباراة 250 مع ريال مدريد





أعرب الألماني توني كروس نجم ريال مدريد عن سعادته بالوصول للمباراة رقم 250 مع ريال مدريد وذلك عقب الفوز على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني اليوم.





وقال كروس في تصريحات لوسائل الإعلام محتفلًا بهذا الرقم:"هناك العديد من المباريات الرائعة في مواسمي الستة هنا، آمل أن نحقق المزيد من النجاحات، أنا سعيد بالفوز اليوم".





وذكرت التقارير الصحفية أن كروس وصل في موسمه السادس مع الميرنجي إلى 161 فوز مع الملكي محققًا 12 لقب منهم 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.





وشارك كروس في 164 مباراة في الدوري الإسباني و61 في دوري أبطال أوروبا و11 في كأس ملك إسبانيا و7 في مونديال الأندية و4 في كأس السوبر الإسباني و3 في السوبر الأوروبي.





وصنع كروس مع ريال مدريد حتى الآن 48 تمريرة حاسمة بالإضافة إلى أنه سجل 16 هدفًا مع الفريق.