"تايسون" يحكي كواليس أول لقاء له مع محمود عبدالعزيز في إبراهيم الأبيض

قال الفنان محمد ممدوح، إن ظهوره الأول في فيلم "إبراهيم الأبيض" جاء بعد حضور المخرج مروان حامد لأحد العروض "قهوة سادة" والذي حظى على شعبية كبيرة: "جه مروان حامد أتفرج وتاني يوم المساعد بتاعه كلمني وقالي أنه عايزني في فيلم إبراهيم الإبيض، ولما عرفت أني أبن محمود عبدالعزيز كانت فرحة عارمة".



وأضاف "ممدوح" خلال استضافته ببرنامج "المساء مع قصواء" والذي تقدمه الإعلاميه قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية "TeN"، أن أول لقاء بينه وبين والده في العمل الفنان محمود عبدالعزيز "كنت مرعوب" ولكنه احتوى خوفه من العمل.



وتابع:" خلال أحدى المشاهد بينه وبين عبدالعزيز قال لي أنت ممثل شاطر يابني وسابني مشي".

