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أخبار برشلونة اليوم: ميسي يطلب ضم نجم بايرن ميونيخ وصدمة كبرى بسبب خليفة سواريز والريال يضغط على برشلونة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:45 م
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أخبار برشلونة اليوم
أخبار برشلونة اليوم
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم السبت 30 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد البارسا لملاقاة فريق أتليتكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم السبت الموافق 30 - 11 - 2019 :-

نشرة أخبار برشلونة اليوم

- مفاجآت كبرى في قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد

أعلن المدير الفنى لفريق برشلونة ارنستو فالفيردى عن قائمة البلوجرانا لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد، والتي ستلعب غدا الأحد على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدورى الإسبانى، وضمت القائمة 18 لاعبا، وشهدت غياب الفرنسى عثمان ديمبلى، بداعى الإصابة وسيرجيو بوسكيتش للإيقاف.

- وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن ، نيتو
خط الدفاع : سيرجى روبرتو ، بيكيه ، لينجليه ، جونيور فيربو ، أومتيتى ، موسى واجى.
خط الوسط : راكيتيتش ، آرثر ، دى يونج ، الينيا ، فيدال.
خط الهجوم : جريزمان ، فاتى ، سواريز ، ميسى ، بيريز.

- تسريب حديث ميسي مع لاعبي برشلونة بين شوطي مباراة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

شهدت الساعات الماضية تسريب حديث اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة وكلامه مع زملائه بين شوطي المباراة أمام ليفربول في نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بالموسم الماضي وهو يقول: "هيا يا رفاق كونوا جاهزين، وتذكروا أن ما حدث الموسم الماضي أمام روما كان خطأنا وليس خطأ شخص آخر، إنه خطاؤنا وعلينا استغلال الفرصة وعدم تفويتها، إذا تعاملنا مع الأمور بشكل صحيح سنصل إلى النهائي".

- تصريحات مثيرة من سيميوني قبل موقعة برشلونة غدًا

قال دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتليتكو مدريد في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد ضد فريق برشلونة :"نعلم بأن الخصم جيد جداً ولديه أسلوب مهم ولاعبون مميزون ، ولكن نأمل في تقديم مباراة رائعة ضدهم، وفي مثل هذه المباريات كُل الاحتمالات ممكنه للعب باي اسلوب ولديها فريق أكثر من تنافسي، وأرى فريق برشلونة منافس معقد ، وفي المباريات الكبيرة لديه ردود فعل تختلف عن المباريات الصغيرة".

أخبار برشلونة اليوم

- إنتر ميلان يصدم برشلونة

كشفت تقارير صحفية في إيطاليا عن موقف النيراتزوري من إمكانية رحيل لاعبه الأرجنتيني خلال يناير المقبل، وأكدت التقارير بأن إنتر ميلان لن يوافق على رحيل مارتينيز إلى برشلونة أو أي ناد أخر وأنه متمسك ببقاءه ضمن صفوف الفريق من أجل تحقيق الألقاب في المواسم المقبلة.

- ميسي يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة دون بالون الإسبانية أن ميسي يرى ضرورة تحرك إدارة البلوجرانا للتعاقد مع ظهير أيمن جديد في ظل عدم اقتناعه بالأسماء الحالية داخل الفريق الكتالوني، وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي طلب من إدارة البارسا التعاقد مع جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ الألماني.

- ريال مدريد يضغط على برشلونة

ضغط فريق ريال مدريد على نظيره فريق برشلونة بعد الفوز على فريق ديبورتيفو ألافيس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، حيث خطف الريال صدارة الليجا من البارسا قبل مباراته الأخير ضد اتليتكو مدريد مساء غدا السبت على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.

- تقارير صحفية تكذب رسالة ميسي المزعومة لنيمار

كشفت صحيفة فرانس فوتبول محتوى رسالة ميسي لاعب برشلونة عن طريق تطبيق "واتساب" التي حث خلالها نيمار على العودة لبرشلونة من أجل الحصول على لقب دوري الأبطال، مشيراً إلى أنه سيرحل خلال عامين عن الفريق وأن نيمار سيكون النجم الأول للفريق.

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