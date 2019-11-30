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مدافع ريال مدريد يسجل رقماً شخصياً خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس بالليجا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:42 م
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ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن داني كارفخال الظهير الأيمن الإسباني سجل هدف فوز فريقه ريال مدريد على ديبورتيفو ألافيس في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب مينديزوروتزا ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني.

وافتتح الإسباني سيرجيو راموس قائد الميرينجي التسجيل في المباراة لصالح ريال مدريد قبل أن يعادل أصحاب الأرض والجمهور النتيجة بهدفٍ من توقيع لوكاس بيريز من ركلة جزاء بينما قاد كارفاخال فريقه للتقدم والفوز بهدفٍ سجله في الدقيقة 69.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن أرقام كارفاخال التهديفية خلال مسيرته الكروية مع ريال مدريد أكدت أن هذا أول هدف يسجله خارج ملعب سانتياجو برنابيو في الدوري الإسباني.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه يعتبر أيضاً الهدف الأول بالنسبة لكارفاخال بقدمه اليمنى بعد أن تمكن من تسجيل هدف بالقدم اليسرى في عام 2014 وهدفين بالرأس في عامي 2014 و2018.

وتلافى رجال المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حدوث مفاجأة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، بالفوز بصعوبة على ديبورتيفو ألافيس بمعقله ملعب ميندوزروزا، في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.

جاءت أهداف المباراة الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدم سيرخيو راموس في الدقيقة 52، ثم تعادل لوكاس بيريز لألافيس في الدقيقة 64، قبل أن يسجل داني كارفخال هدف الفوز للنادي الملكي في الدقيقة 69.

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