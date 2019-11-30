Advertisements
Advertisements
Advertisements

ياسمين صبري بملابس رياضية تظهر قوامها المنشوق

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:45 م
Advertisements
ياسمين صبري
ياسمين صبري
حسام يونس
Advertisements
ياسمين صبري بملابس رياضية تظهر قوامها المنشوق
نشرت ياسمين صبري، صورة جديدة علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".

وظهرت "صبري"، في الصورة وهي تلتقت لنفسها صورة علي طرية السلفي بتليفون أيفون آبل الجديد، وكانت ترتدي ملابس رياضية ،تي شيرت كات باللون الأسود، وبنطلون باللون الأسود وبنطلون ليجن يبرز قوامها الرشيق واعتمدت على تسريحة شعر مرفوع، ولم تضع ميك أب واعتمدت علي جمالها الطبيعي، مع حذاء رياضي يجمع بين اللون الأبيض والأصفر.

ونالت الصورة إعجاب الآلاف من المتابعين ،حيث علق أحد المتابعين قائلاً :" جميلة"، وعلق آخر قائلاً: " انتي اشطر ممثله شفتها"، وعلق آخر " الايفون يتاكل اكل"، وعلق آخر "قمر" ، وآخر" بحبك جداً جداً".

جدير بالذكر أن "صبري" تخوض  ثانى بطولة مطلقة له في الدراما بمسلسل "فرصة تانية" فكرة محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقص عادل وإنتاج شركة سينرجى  في  ثاني تعاون مع الشركة في الدراما بعد "حكايتي" الذى قدمته في شهر رمضان الماضي وخاضت به أولى بطولاتها.

مسلسل "حكايتي" وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهني، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سنيرجي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ياسمين صبري ياسمين نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ يوم

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 9 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

موضوعات متعلقة

وفاء عامر تبدأ تصوير "حكايتي" بالأسكندرية

ياسمين صبري تستعرض "رشاقتها" بحركة صعبة في "الجيم" (صورة)

كارمن سليمان تغنى تتر مسلسل "حكايتى" لـ ياسمين صبرى

فركش مسلسل "حكايتي"

ياسمين صبري تغازل جمهورها بإطلالة بفستان سواريه (صورة)

من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري لجمهورها: "صباح الخير" (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status