ياسمين صبري بملابس رياضية تظهر قوامها المنشوق

نشرت ياسمين صبري، صورة جديدة علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





وظهرت "صبري"، في الصورة وهي تلتقت لنفسها صورة علي طرية السلفي بتليفون أيفون آبل الجديد، وكانت ترتدي ملابس رياضية ،تي شيرت كات باللون الأسود، وبنطلون باللون الأسود وبنطلون ليجن يبرز قوامها الرشيق واعتمدت على تسريحة شعر مرفوع، ولم تضع ميك أب واعتمدت علي جمالها الطبيعي، مع حذاء رياضي يجمع بين اللون الأبيض والأصفر.





ونالت الصورة إعجاب الآلاف من المتابعين ،حيث علق أحد المتابعين قائلاً :" جميلة"، وعلق آخر قائلاً: " انتي اشطر ممثله شفتها"، وعلق آخر " الايفون يتاكل اكل"، وعلق آخر "قمر" ، وآخر" بحبك جداً جداً".





جدير بالذكر أن "صبري" تخوض ثانى بطولة مطلقة له في الدراما بمسلسل "فرصة تانية" فكرة محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقص عادل وإنتاج شركة سينرجى في ثاني تعاون مع الشركة في الدراما بعد "حكايتي" الذى قدمته في شهر رمضان الماضي وخاضت به أولى بطولاتها.





مسلسل "حكايتي" وشارك في بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهني، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سنيرجي.



