Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار الأهلي اليوم السبت: الإعلان عن مدة غياب معلول.. ورعب في الأهلي بسبب كهربا.. وشكوي حكم موقعة النجم

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:41 م
Advertisements
أخبار الأهلي اليوم السبت
أخبار الأهلي اليوم السبت
علاء خليف
Advertisements
شهد النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اعلان مدة غياب التونسي علي معلول بعد إصابته أمام النجم الساحلي التونسي أمس في أولي جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 30 – 11 – 2019:-

1- الأهلي يُعلن مدة غياب علي معلول:

تحدث خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن آخر التطورات بخصوص اصابة علي معلول لاعب الفريق بعد إصابته في مباراة النجم الساحلي التونسي أمس بالجولة الاولي من دور المجموعات الإفريقي.

وقال طبيب الأهلي أن علي معلول خضع لمجموعة من الفحوصات الطبية عقب مواجهة النجم الساحلي أمس والتي أكدت أنه يعاني من شد في العضلة الضامه اليمنى.

وأكد خالد محمود أن معلول يحتاج إلى فترة لا تقل عن أسبوعين ليخضع لبرنامج تأهيلي ليتعافى من الإصابة التي يعاني منها ولن يتمكن من المشاركة في أي مباريات قبل هذه الفترة.

2- رعب في الأهلي بعد الحصول على توقيع كهربا:

خاطب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، المحامي السويسري مونتيري، للاستفسار منه عن قانونية التعاقد مع لاعب المنتخب الوطني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي مخاطبة الأهلي للمحامي السويسري، قبل تفعيل التعاقد رسميًا مع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو البرتغالي، خوفًا من الوقوع في أي عقوبات حال عدم سلامة موقف التعاقد مع اللاعب.

وأكد المحامي مونتيري، أن موقف المارد الأحمر سليم وبعيد عن نزاع اللاعب وناديه السابق الزمالك، خاصةً بعد الحصول على بطاقة مؤقتة واللعب في البرتغال، وأن العقوبة التي من الممكن أن يتم توقيعها ستطول اللاعب فقط وهي دفع غرامة مالية بنسبة محددة من قيمة عقده مع الزمالك ناديه السابق.

وكان النادي الأهلي، حصل على توقيع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم على أن يحصل النادي البرتغالي على مبلغ 450 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي.

3- الأهلي يشكو حكم مباراة النجم الساحلي للكاف:

قام مجلس ادارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتقديم شكوى عاجلة للاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب الظلم التحكيمي الذي يتعرض له الفريق الأول لكرة القدم في بطولة دوري أبطال إفريقيا في السنوات الأخيرة.

وجاء قرار مجلس الأهلي بعد ما شهدته مباراة الأمس امام نادي النجم الساحلي التونسي في ملعب رادس والتي ارتكب فيها الحكم البتسواني العديد من الأخطاء نسفت كل قواعد العدالة وأثرت في نتيجة المباراة بشكل مباشر.

وكلف محمود الخطيب الإدارات المعنية بالنادي بإعداد كافة المستندات التي تكشف عن الأخطاء التحكيمية الواضحة وغير المقبولة في المباراة الأخيرة.

4- رسالة ماليك إيفونا للأهلي بعد الخسارة أمام النجم الساحلي:

وجه الجابوني ماليك إيفونا مهاجم سانتا كلارا البرتغالي رسالة إلى النادي الأهلي بعد الخساة بهدف نظيف من فريق النجم الساحلي التونسي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

وكتب ماليك إيفونا عبر حساب على تويتر "سيظل الأهلى عائلة قوية مهما حدث" في إشارة إلى ضورة تجاوز الهزيمة.

5- فايلر يستقر على بديل أيمن أشرف:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي بديل أيمن أشرف مدافع الفريق والذي تعرض للطرد خلال مباراة النجم الساحلي التونسي، ويغيب عن المباراة الإفريقية القادمة للأحمر.

واستفسر فايلر من الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، عن موقف سعد الدين سمير مدافع الفريق، ومدي جاهزيته للدفع به خلال المباريات المقبلة بدلا من أيمن أشرف لتجهيزه للمشاركة في مباراة الهلال السوداني القادمة.

وخسر الأهلي أمام النجم الساحلي بهدف دون مقابل بالجولة الأولي من دور المجموعات الإفريقي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دور المجموعات الإفريقي العضلة الضامة الدوري الافريقي الاهلي امام النجم الساحلي الأهلي أخبار الأهلي اليوم السبت أخبار الأهلي

أخبار تهمك

«يلا شوت» Messi مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر كورة لايف KORA STAR كورة لايف رابط ماتش برشلونة Barcelona

الآن

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر barcelona vs atletico madrid live

الآن

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

منذ حوالي 9 ساعات

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 7 ساعات

يوتيوب beIN PLUS مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة الزمالك اليوم NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«يلاشووت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة NOW

الآن

«يلا شووت» MATCH مشاهدة مباراة الأهلي والنجم بث مباشر Yallakora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع beIN PLUS

منذ يوم

« يلا شوت AHLY» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش الاهلي beIN SPORT اونلاينPLUS

منذ يوم

مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك ZAMALEL NATCH

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة الأهلي والنجم الساحلي بث مباشرKORA LIVE كورة جول I7SRY رابط ماتش الاهلي TIME SPORT

منذ يوم

مفاجأة.. خالد الغندور يعلن بديل ميتشو بعد رحيله

منذ أقل من ساعتين

«قناة مفتوحة» تنقل مباراة الأهلي والنجم الساحلي مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي والنجم بث مباشر Ahly vs Etoile du sahel

منذ يوم

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة لايف»liverpoolمشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربل Salah (هدف)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأهلي يحاول إقناع فايلر بالتعاقد مع صفقة الموسم

حقيقة الأزمة التي أشعلها كريستيان جروس في الأهلي

أخبار الأهلي اليوم الجمعة اليوم 8 نوفمبر: تحرك مفاجئ لضم رمضان صبحي.. وطواريء في الأهلي بسبب فايلر

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد| إصابة جديدة تضرب الفريق وحمدي فتحي يطير لألمانيا غدًا وفايلر يوافق على ضم كهربا

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 25 نوفمبر: الأحمر مُهدد بخسارة صفقة الموسم.. وفايلر يوافق علي رحيل نجم المنتخب الأولمبي

صدام بين الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على السبب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:15 م

«يلا شوت الجديد» barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش البرسا now

نتيجة مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.. خسارة كارثية

04:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم.. liverpool vs brighton

04:49 م

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA LIVER

04:10 م

رابط مشاهدة مباراة ليفربول وبرايتون بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ليفربول اليون بدون تقطيع مجانًا

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

ads
DMCA.com Protection Status