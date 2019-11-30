تسونامي يهدد كلاسيكو الأرض بالتأجيل

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن كلاسيكو الكرة الإسبانية بين برشلونة وريال مدريد أصبح مهدداً بالتأجيل مرة أخرى بسبب الأحداث والمظاهرات السياسية في إقليم كتالونيا.





وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية أنه تم تأجيل اللقاء من موعده الأصلي في 26 أكتوبر إلى 18 من ديسمبر المقبل بعد اتفاق الناديين والاتحاد الإسباني وممثلي الدوري الإسباني.





وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن جماعات وأحزاب سياسية مرموقة في برشلونة أعلنت عن تنظيم مظاهرات في الثامن عشر من ديسمبر المقبل.





وأوضحت وسائل الإعلام الإسبانية أن مجموعة تسونامي الديموقراطية أعلنت عن اختيار نفس موعد المباراة لتنظيم مظاهرات وأكدت أن الحريات وحق كتالونيا في التصرف الذاتي تأتي فوق كل اعتبار.





وذكرت مجموعة تسونامي الديمقراطية في بيانها أن استمرار وجود معتقلين سياسيين سيدفع المظاهرات والاحتجاجات للاستمرار رافعة شعار أن الكلاسيكو يومها سيلعبه الجميع.





وألمحت وسائل الإعلام أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من الأطراف المعنية كروياً على وجود إمكانية لتأجيل إقامة المباراة من جديد بسبب تلك الدعوات للتظاهر.





وتلافى رجال المدرب زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني حدوث مفاجأة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، بالفوز بصعوبة على ديبورتيفو ألافيس بمعقله ملعب ميندوزروزا، في إطار الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني، وذلك بنتيجة هدفين مقابل هدف.



