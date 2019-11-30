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باحث ظواهر مناخية: حالة جوية خفيفة على المملكة تبدأ من غداً الأحد إلى الإثنين

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:36 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف زياد الجهني الباحث في مجال الظواهر المناخية، مساء اليوم السبت، عن توقعه في أن تبدأ الحالة الجوية الخفيفة من نهار يوم غد الأحد.

وقال زياد الجهني، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": بمشيئة الله تبدأ الحالة الجوية الخفيفة من نهار يوم غدٍ الأحد من منطقة مكة، وتتحسن الفرص ليلًا على سواحلها، وما بين (رابغ وجده والليث) وتستمر حتى الاثنين لتمتد نحو (المدينة وحائل والحفر وشمال المملكة).

كما أكد الباحث في مجال الظواهر المناخية، على أن أفضل المناطق من حيث تحسن الأحوال الجوية، هي  مرتفعات (مكة وحائل، والحفر والسواحل من الليث حتى جيزان).

هذا وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، في وقت سابق من اليوم، هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة، غدًا الأحد.

وقالت هيئة الأرصاد، في تقرير لها: إن مناطق (حائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة) والأجزاء الساحلية منها، وكذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة القصيم؛ تتأثر بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

كما أشارت الأرصاد، إلى تكوُّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية، مع ظهور الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في شمال المملكة وشرقها.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.

وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.

وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

أهداف الهيئة
وتهدف الهيئة، لحماية البيئة من التلوث لكل ما يحيط بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجي وما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية والحفاظ عليها ومنع تدهورها والحد من ذلك، ومراقبة الظواهر الجوية لسلامة الأرواح وحماية الممتلكات من أي اشعاع أو تلوث.

مراكز الهيئة
وتدير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مركزين رئيسيين، وهما المركز الإقليمي للاتصالات، والذي يقع المركز في مدينة جدة، وتكمن مسؤولية المركز الإقليمي للاتصالات حسب توزيع المنظمة العالمية للأرصاد مسؤلية تامة عن إمداد جميع الدول في منطقة اقليم الثاني وتحديدا الدول الواقعة في منطقة الخليج العربي واليمن بمعلومات الأرصاد الجوية اليومية عن طريق خدمات الاذاعة وخدمات تجميع المعلومات.

ومركز نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، حيث يقوم المركز بتوفير البيانات والمعلومات الجغرافية بجودة عالية وتغطية كاملة للمملكة العربية السعودية.

وقد قام المركز بإنشاء مجموعة من قواعد البيانات الجغرافية البيئية طبقا لاحتياجات الهيئة لأداء مهامها في الحفاظ على البيئة، وتحتوى هذه القواعد على خرائط الأساس الرقمية مختلفة المقاييس والتغطية الجغرافية وخرائط الحساسية البيئية للمناطق الساحلية.

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الكلمات المفتاحية

باحث ظواهر مناخية المملكة السعودية

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