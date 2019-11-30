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مفاجأة في قرعة كاس امم اوروبا.. تعرف على المجموعات النارية في يورو 2020

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:38 م
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قرعة كاس امم اوروبا 2020
قرعة كاس امم اوروبا 2020
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تقام قرعة كاس امم اوروبا 2020، اليوم السبت الموافق 30 ديسمبر2019، لتحديد دور المجموعات، في مدينة بوخارست عاصمة رومانيا، تذاع في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وجاء ذلك بعد تأهل 20 منتخب رسميًا إلى يورو 2020.

بطولة امم اوروبا "يورو 2020" لن تقام في دولة واحدة كالعادة، لكن ستقام في عدد من الدول الأوروبية لأول مرة.

قسمت المنتخبات الأوروبية من حيث المستويات حسب شروط حددتها الفيفا، لضمان توازن المجموعات للفرق المشاركة، وبطبيعة الحال لا يمكن لمنتخبين في نفس المستوى أن يتواجدان معًا في نفس المجموعة.

مستويات المنتخبات المشاركة في كاس الامم الاوروبية "يورو 2020"
المستوى الأول: بلجيكا، إيطاليا (مستضيف)، إنجلترا (مستضيف)، ألمانيا (مستضيف)، إسبانيا (مستضيف) وأوكرانيا.

المستوى الثاني: فرنسا، بولندا، سويسرا، كرواتيا، هولندا (مستضيف) وروسيا (مستضيف)

المستوى الثالث: البرتغال، تركيا، الدنمارك (مستضيف)، النمسا، السويد، جمهورية التشيك.

المستوى الرابع: ويلز، فنلندا، الفائز من الملحق الأول، الفائز من الملحق الثاني، الفائز من الملحق الثالث، الفائز من الملحق الرابع.

وفيما يلي مجموعات ملحق تصفيفات يورو 2020 (تلعب مباريات نصف نهائي، ثم النهائي، ليتأهل منتخب واحد من كل مجموعة).

ونستعرض لكم المجموعات التي قامت الفيفا بتحديدها في قرعة يورو 2020، وهي كالتالي:

ترتيب مجموعات كاس الامم الاوروبية "يورو 2020"

المجموعة الأولى: آيسلندا × رومانيا - المجر × بلغاريا

المجموعة الثانية: البوسنة والهرسك × إيرلندا الشمالية - سلوفاكيا × إيرلندا

المجموعة الثالثة: أسكتلندا × الكيان الصهيوني - صربيا × النرويج

المجموعة الرابعة: جورجيا × بيلاروسيا  - مقدونيا الشمالية × كوسوفو
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