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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:38 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي عائلة الخلايفة والسلايمة بقرية كفر الرجالات بطوخ، إثر خلافات بينهما منذ أكثر من عام بسبب الثأر، أسفرت عن وفاة "ج.م" من عائلة الخلايفة.

عقدت جلسة الصلح بحضور نائب مدير أمن القليوبية وحكمدار المديرية ومدير مباحث المديرية ومأمور مركز طوخ  رئيس مباحث مركز طوخ، وطرفى الخصومة وكبار العائلات بالمدينة والقرى المجاورة وعدد من العائلتين وأهالى القرية، وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، أعضاء مجلس النواب  احمدبدوي رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، رشاد عبدالحميد شكري، جمال كوش وايمن حسين رئيس الوحدوة المحلية باكياد، بحضور لفيف من القيادات السياسية والأمنية بمحافظة القليوبية.

وتم إنهاء الخصومة بالشروط المتفق عليها، وقام إحدي أفراد عائلة «السلايمة »، بتقديم «الكفن» لاحد افراد عائلة الخلايفة، وتصافح الطرفان إعلانا بالتصالح فيما بينهما، وعقب ذلك انتهت الجلسة وتقبلت عائلة القتيل  العزاء وانصرف الحاضرون في هدوء تام دون حدوث ثمة تداعيات أمنية.


إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بالقليوبية (صور)
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الكلمات المفتاحية

خصومة ثأرية أخبار القليوبية

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