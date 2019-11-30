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هاني توفيق يناشد بتطوير وهيكلة بعض شركات قطاع الأعمال قبل طرحها بالبورصة

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:36 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن الصندوق السياسي تابع للدولة المصرية وبه أصول كثيرة آلت اليه من الدولة، حيث إنه بعد نقل إدارة الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة سينضم للصندوق العقارات التابعة لوزارة الزارعة ومختلف الوزارات، وهذا الصندوق سيتجه إلى الاستثمار في بناء المدارس أو المستشفيات.

وأضاف "توفيق"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، الذي يُعرض على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن شركات قطاع الأعمال بعضها يحتاج إلى هيكلة قبل طرحها للجمهور في البورصة، حيث إن هناك شركات تتكبد خسائر فادحة ويجب العمل على بيع بعض أصولها والعمل بتلك الأموال على تنميتها.

وتابع: " الحكومة مدير سيء هي مالك كويس ومنظم ومراقب لابد من رفع مستوى جودة الصناعات المحلية، تطوير الأول وإعادة الهيكلة قبل طرحها بالبورصة".
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هاني توفيق طرح الشركات في البورصة خبير اقتصادي الطروحات الحكومية البورصة

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