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5 حفلات ماتينية وسوارية لفلامنكو مدريد في بالأوبرا

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:26 م
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5 حفلات لفلامنكو مدريد فى بالاوبرا
5 حفلات لفلامنكو مدريد فى بالاوبرا
محمود حنفي
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تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، فرقة بالية فلامنكو دي مدريد الأسبانية التي تعد أحد أشهر فرق فن الفلامنكو في العالم حيث تقدم 5 حفلات سوارية وماتينية على المسرح الكبير وذلك في الثامنة مساء الأربعاء، الخميس، الجمعة، الاحد 4 ، 5 ، 6 ، 8 ديسمبر وعرض ماتينيه في الثانية عشر ظهر الخميس ٥ ديسمبر.

العرض إنتاج ماهر زكري، وصمم رقصاته  فرانسيسكو جويريرو والإخراج الفني لـ لوتشيانو رويز ويدور فى مدينة اشبيليه عام 1830 حول الفتاة الغجرية المتعالية‪ ‬كارمن‪ ‬التى تسعى لإيقاع الرجال في حبها وتتودد للعريف دون خوسيه  الذي عشقها فتحول من شرطي بسيط مطيع إلى شقي خارج على القانون بعد أن ضمته لمجموعة من المهربين تعمل معها وقاده هذا الحب الجارف إلى ساحة الإعدام‪.‬

يؤدى الأدوار نويليا كاساس فى دور كارمن، فيكتوريا دويندى فى دور مانويلا، فرانسيسكو جويريرو فى دور دون خوزيه وإفان جاليجو فى دور إسكاميللو وذلك برؤية خاصة تهتم بتصوير المشاعر الانسانية يجسدها الموسيقى والتناغم الحركى . 

الجدير بالذكر أن فرقة فلامنكو دي مدريد تأسست عام 2001 كفرقة مستقلة ثم تحولت الى مؤسسة ثقافية في نوفمبر 2009 وتهدف الى إحياء والحفاظ على الشكل الكلاسيكى للرقص الاسبانى والبروليرو الذى يعد جزء اصيل من تاريخ الفنون فى إسبانيا، طافت الفرقة مختلف دول العالم فى جولات فنية ناجحة منها إيطاليا، سويسرا، استونيا، رومانيا، الصين، المانيا، البرازيل، المكسيك، بنما، البرتغال والارجنتين كما شاركت فى مسابقات ومهرجانات عالمية منها مهرجان بكين الدولى وحصلت على جوائز عديدة منها جائزة خاصة من وزارة الثقافة الصينية عام 2001، شهادة تقدير من وزارة الثقافة المصرية عام 2005، جائزة خاصة من جامعة الصين 2006، الدرع المصرى من وزارة الثقافة عام 2007 تقديراً لعروضهم المتميزة بدار الأوبرا، تضم المؤسسة مجموعة من أشهر مصممي ومدربي الاستعراضات الذين قامو بتأهيل أكثر من 200 عارض و50 موسيقى.

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