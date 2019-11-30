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محمود بسيوني: القيادة السياسية "شايفة" الشباب وبتدعمهم (فيديو)

السبت 30/نوفمبر/2019 - 10:37 م
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محمود بسيوني
محمود بسيوني
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي محمود بسيوني، إن توجه الدولة المصرية لتمكين المرأة يسير على محورين، إحدهما بإصدار تشريعات تساهم في تمكين المرأة سياسيا، وعلى محور آخر تعمل على تمكينها اقتصاديا من خلال توفير فرص مشروعات خاصة بالمرأة.

وأضاف "بسيوني"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن المنظمات الدولية قدمت إشادات كبيرة بملف تمكين المرأة في مصر، مضيفا أنه لأول مرة في مصر يكون هناك إرادة سياسية لتمكين المرأة على الأرض.

وأضاف أن هناك تقدير دولي كبير بما تقدمه المرأة المصرية، وبما يقدم لها من الدولة، حيث أنه من الهام أن تكون المرأة المصرية شريك في دوائر صنع القرار، معقبا: "الدولة المصرية شايفة الشباب.. والقيادة السياسية تدعمهم".
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الكلمات المفتاحية

محمود بسيوني توك شو إكسترا نيوز إخبار مصر

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