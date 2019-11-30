بعد تصريحات أحلام.. أصالة تسخر منها في حفل موسم الرياض

عادت من جديد الخلافات تشتعل بين النجمتين أصالة وأحلام، ومن الواضح أن الصلح بينهم أصبح مستحيل، بعد سخرية أصالة من أحلام، في حفلها الأخير.



وكانت النجمة السورية أصالة، مازحت بسخرية من تصريحات الفنانة الأمارتية أحلام، في حفلها ضمن موسم الرياض قائلة "لا يمكن الصلح انتهى بالنسبة لى". مكررة كلمات احلام بطريقة ساخرة، مع الجمهور.



وكانت علقت النجمة احلام، في لقائها ببرنامج MBC Trending: "لن أتصالح مع أصالة، وأغلقت الموضوع نهائيا ولا مجال للصلح فيما بعد، واتخذت القرار فى هذا الشأن بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت".



كانت بدأت الخلافات بين الفنانة أحلام وأصالة، منذ فترة طويلة وذلك عندما تمنت اصالة بالشفاء العاجل للإعلامية الكوتية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة مشيرة أنها لا تحمل لها أى كره، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك".



وردت النجمة أصالة، على أحلام ويبدو أن كلام أصالة أزعجها وجعلها تتصرف بطريقه غريبة وتقوم بحذف منشورها وأن تقوم بوضع بلوك ل أصالة



وكانت كتبت أصالة لها" حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".